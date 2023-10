Gewaltschutzambulanz der Charité: Alarmierende Zahlen

Berlin. An der Berliner Charité treffen an diesem Freitag und Sonnabend rund 120 Experten zusammen, um ihr Fachwissen über ein wichtiges Thema auszutauschen: Es ist das erste interdisziplinäre Symposium zu sexualisierter Gewalt. Der Fokus liegt dabei auf Empfehlungen zur Betreuung und Versorgung Betroffener. Zu der Veranstaltung lädt die Berliner Gewaltschutzambulanz gemeinsam mit der Charité-Klinik für Gynäkologie am Campus Virchow-Klinikum ein.

Die Gewaltschutzambulanz ist Anlaufstelle für Opfer von gewaltsamen Übergriffen und gehört zur Charité. Sie wird von der Justizverwaltung finanziell gefördert, im aktuellen Haushaltsjahr mit 1,3 Millionen Euro. Die Einrichtung in Moabit existiert seit Februar 2014 – im kommenden Frühjahr wird sie also zehn Jahre alt. Beim Personal herrscht in der Ambulanz wachsender Bedarf: Von anfangs einem Arzt ist die Zahl der Mediziner im Laufe der Jahre auf acht angestiegen. Insgesamt sind dort zwölf Mitarbeiter tätig. Bezogen auf die Bevölkerungszahl müsste die Hauptstadt eigentlich vier Gewaltambulanzen haben, die über die ganze Stadt verteilt sein sollten, sagt deren bisherige Leiterin, die Rechtsmedizinerin Saskia Etzold. Allerdings fehle es dafür am Fachpersonal: Es gibt zu wenig Nachwuchs bei den Rechtsmedizinern.

Bisherige Leiterin geht nach Bremen zum Aufbau neuer Ambulanz

Die 43-jährige Etzold hat die Gewaltschutzambulanz mit aufgebaut – jetzt gibt sie die Leitung ab und verlässt Berlin „aus rein persönlichen Gründen“. Dies teilte die Ärztin am Donnerstag bei einem Hintergrundgespräch auf dem Charité-Campus mit. Sie werde nach Bremen ziehen und dort eine Gewaltschutzambulanz nach dem Berliner Vorbild aufbauen. Die kommissarische Leitung in Berlin wird nun ab dem 16. Oktober von Lars Oesterhelweg übernommen, vorheriger stellvertretender Direktor des Institutes für Rechtsmedizin.

Die Charité bedauert Etzolds Weggang ausdrücklich. Sie habe wesentlich dazu beigetragen, die Gewaltschutzambulanz aufzubauen und zu etablieren. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lobte die Arbeit der Berliner Ambulanz bei einem Besuch im Juli als vorbildlich. „Was hier geleistet wird für die Bürgerinnen und Bürger, die Opfer von Gewalt werden, ist etwas, was ich mir überall wünschen würde“, sagte Faeser damals.

Bei der Ambulanz können sich Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt rechtsmedizinisch untersuchen lassen. Die Fallzahlen hier seien im Laufe der Jahre kontinuierlich gestiegen, so Saskia Etzold. Anfangs habe es nur wenige Hundert Fälle pro Jahr gegeben. 2022 waren es 1500 Fälle. 300 davon seien Fälle von sexualisierter Gewalt. Das Dunkelfeld sei allerdings weitaus größer.

Die Einrichtung beruht auf der Grundidee, ein niederschwelliges Angebot für Gewaltopfer zu schaffen: Opfer können erlittene Verletzungen dort rechtsmedizinisch untersuchen und dokumentieren lassen. Das ist vertraulich und kostenfrei möglich. Oft werden die Opfer von der Polizei, Jugendamt, Ärzten und Beratungsstellen in die Gewaltambulanz geschickt, manche kommen aber auch aus eigenem Antrieb. Sie müssen nicht sofort entscheiden, ob sie Anzeige erstatten.

Sexualisierte Gewalt: Anstieg um 20 Prozent

Gerade im kriminalitätsbelasteten Berlin, aber auch im gesamten Bundesgebiet, ist das Thema sexualisierte Gewalt von steigender Bedeutung. Bundesweit hat das Bundeskriminalamt in der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 20 Prozent festgestellt – in der Tatgruppe Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall mit Todesfolge. Auch die Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder steigen. Dies liege auch an vermehrten Hinweisen, so das Bundeskriminalamt. Dennoch bleibe das Dunkelfeld um ein Vielfaches größer.

Das nicht öffentliche Symposium Ende dieser Woche richtet sich nicht nur an Ärzte verschiedener Fachrichtungen, sondern auch an Mitarbeiter der Strafermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. Auch Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik wird zu einem Grußwort erwartet. Themen sind unter anderem eine bessere Spurensicherung sowie die medizinische Versorgung von Betroffenen nach sexueller Gewalt.

Die Gewaltschutzambulanz der Charité liegt in der Birkenstraße 62 (Haus N), 10559 Berlin. Um telefonische Anmeldung unter 030-450570270 (Montag bis Freitag: 8.30 bis 15 Uhr) wird gebeten.