Weitere Ansteckungen mit Mpox gemeldet

In Berlin sind in den vergangenen Wochen nachweislich wieder Menschen an Mpox erkrankt. Zwei Fälle der Krankheit, die vormals als Affenpocken bezeichnet wurde, seien vergangene Woche gemeldet geworden und somit insgesamt zehn seit Ende Juli, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Donnerstag in seinem epidemiologischen Wochenbericht mitteilte. Nach einigen Mpox-Erkrankungen im Januar hatte in Berlin diesbezüglich monatelang Ruhe geherrscht.