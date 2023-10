Union-Frauen müssen vorerst auf Rurack verzichten

Die Frauen des 1. FC Union Berlin müssen vorerst ohne Zita Rurack auskommen. Die 19 Jahre alte Angreiferin muss wegen einer Knöchelverletzung pausieren. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Rurack zog sich die Blessur beim 13:0-Heimsieg in der Fußball-Regionalliga Nordost der Frauen gegen den Aufsteiger Berolina Mitte am vergangenen Sonntag zu.