Berlin-Neukölln: Feuer in Wohngebäude - 40 Einsatzkräfte vor Ort

Berlin. Nach dem Verbot einer Demonstration vor einer Schule in Berlin-Neukölln sind dort nach Polizeiangaben israelfeindliche Flugblätter verteilt worden. Unterdessen löschten am frühen Dienstagmorgen rund 100 Feuerwehr-Einsatzkräfte einen Autobrand in einer Treptower Tiefgarage. Bei Unfällen in Friedrichshain und Spandau starben am Montag zwei Menschen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Vor Neuköllner Schule israelfeindliche Flugblätter verteilt

15.47 Uhr: Nach dem Verbot einer Demonstration vor einer Schule in Berlin-Neukölln sind dort nach Polizeiangaben israelfeindliche Flugblätter verteilt worden. Von Polizisten vor Ort seien am Mittwoch Flyer sichergestellt worden, in denen zum „Befreiungskampf“ aufgerufen werde, sagte ein Polizeisprecher. Der Inhalt werde nun vom polizeilichen Staatsschutz genauer geprüft. Die Flugblätter seien von mindestens zwei Menschen verteilt worden. Nach einem Bericht des „Tagesspiegels“ trugen sie den Titel „Palästina sprengt seine Ketten“.

Ungeachtet des Demo-Verbots hatten sich am Vormittag laut Polizei etwas 30 bis 40 Menschen - überwiegend Schülerinnen und Schüler - vor dem Gymnasium in der Sonnenallee versammelt. Nach Angaben des Polizeisprechers verließen nicht alle freiwillig den Platz, so dass von einigen die Personalien aufgenommen wurden.

An der Schule war es am Montag zu einem Vorfall im Zusammenhang mit dem Israel-Konflikt gekommen. Ein Schüler war mit einer Palästina-Fahne erschienen, woraufhin es eine gewaltsame Auseinandersetzung mit einem Lehrer gab.

Eltern planten daraufhin die Demonstration, die von der Polizei verboten wurde. Es bestehe die Gefahr, dass es bei der Versammlung zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen sowie zu Gewaltverherrlichungen oder Gewalttätigkeiten komme, begründete sie ihre Entscheidung. Zahlreiche Polizisten waren am Mittwoch vor Ort, um das Verbot durchzusetzen. Durchsagen informierte darüber, dass die Demonstration nicht stattfinde.

Lastwagen fährt auf Bus auf - elf Verletzte in Berlin-Malchow

14.33 Uhr: Mehrere Insassen eines Busses sind bei einem Unfall mit einen Lastwagen in Berlin-Malchow verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden am Mittwoch zehn Menschen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt habe es elf Verletzte gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Drei hätten mittelschwere Verletzungen erlitten, die anderen seien leicht verletzt. Auch der Lastwagenfahrer sei bei dem Auffahrunfall verletzt worden.

Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Hubschrauber und zehn Rettungswagen seien vor Ort gewesen. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zur Unfallursache machen. Auf Fotos, die die Feuerwehr bei der Internetplattform X (vormals Twitter) veröffentlicht, war ein stark beschädigtes Heck des Linienbusses zu sehen. Die BVG zeigte sich betroffen. „Wir wünschen allen Geschädigten eine schnelle und vollständige Genesung.“

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 11. Oktober: Durchsuchungen bei Graffiti-Sprayern

Ermittler der Bundespolizei haben am Mittwochmorgen auf Antrag der Amtsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse bei zwei Männern im alter von 40 und 42 Jahren vollstreckt. Die beiden sollen Ende November und Anfang Dezember 2022 zwei S-Bahnwagen in Berlin Mahlsdorf besprüht haben. Die Graffiti mit einer Größe von 35 und 25 Quadratmetern sollen einen Schaden in Höhe von 1950 Euro verursacht haben. Die Beamten stellten in den Wohnungen in Ahrensfelde und Marzahn Datenträger, Smartphones, Aufkleber Drohnen und Skizzen sicher. Ein Auto des 42-Jährigen mit diversen Sprayerutensilien wurde ebenfalls als Beweismittel beschlagnahmt.

Körperverletzung und homophobe Beleidigung in Charlottenburg

11.57 Uhr: Unbekannte sollen am Dienstagnachmittag eine diverse Person homophob beleidigt und geschlagen haben. Laut Polizeimeldung hat gegen 15.15 Uhr eine acht- bis zehnköpfige Jugendgruppe die 35-Jährige angesprochen, tätlich angegriffen und beleidigt. Ereignet habe sich das an der Wilmersdorfer Straße/Ecke Haubachstraße in Charlottenburg. Eine mutige Zeugin habe die Situation wahrgenommen und sei dazwischen gegangen. Die Jugendlichen seien daraufhin Richtung Richard-Wagner-Platz geflüchtet. Einer der Täter soll der diversen Person mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen haben. Ärztlich behandeln lassen wollte sie sich nicht.

Taschendieb im Restaurant festgenommen

11.34 Uhr: Polizeibeamte konnten am Dienstagabend einen Taschendieb in einem Restaurant am Potsdamer Platz festnehmen. Der Verdächtige soll gegen 21.45 Uhr einem Gast das Portemonnaie aus der Jacke gezogen haben. Diese hing über dem Stuhl. Der 35-Jährige Gast soll just in dem Moment, als er bemerkte, dass sein Geld fehlte, gesehen haben, wie der vermeintliche Dieb in die Jack einer anderen Restaurantbesucherin griff. Der 35-Jährige und seine 33-jährige Begleiterin rannten zum Verdächtigen und konnten ihn - gemeinsam mit Restaurantbediensteten - bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Brandstiftung an Wohnmobil

11.30 Uhr: Am Dienstagabend brannte in Marzahn ein Wohnmobil. Ein Anwohner hatte laut Polizeimeldung gegen 22 Uhr die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand vollständig löschen konnte. Zwei Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe zum Wohnmobil parkten, wurden leicht beschädigt.

Tankstelle in Mitte ausgeraubt

9.47 Uhr: Laut Polizeimitteilung haben am Dienstagabend zwei Unbekannte eine Tankstelle in Gesundbrunnen ausgeraubt. Gegen 20.30 Uhr sollen zwei maskierte Männer in die Tankstelle gelangt sein. Einer der beiden soll direkt einen Schuss abgegeben haben - mit einer Schreckschusswaffe. Danach bedrohten die Räuber einen 18-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Messer sowie mit der Schusswaffe. Sie forderten ihn auf, das Geld aus der Kasse rauszurücken - was der Kassierer machte. Er blieb unverletzt. Die vermeintlichen Täter konnten fliehen.

Antisemitische Parolen und Hakenkreuze an Überresten der Berliner Mauer

9.04 Uhr: Unbekannte haben Überreste der Berliner Mauer mit antisemitischen Parolen und Hakenkreuzen beschmiert. Der Schriftzug „Kill Juden“ und fünf Hakenkreuze wurden am Dienstagnachmittag an dem ehemaligen Mauerteil an der „East Side Gallery“ entdeckt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beamte haben die Schmierereien zunächst überklebt. Der Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Verwendens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen.

Auch im übrigen Stadtgebiet stellte die Polizei in den Abendstunden immer wieder Sachbeschädigungen durch Schmierereien fest und machte diese unkenntlich. Zudem versammelte sich am frühen Abend nach Angaben der Polizei eine Personengruppe am Hermannplatz und rief „Free Palestine“. Die Beamten stellten die Identitäten der Personen fest und lösten die Versammlung auf.

Neukölln: Wohngebäude brennt - 40 Einsatzkräfte vor Ort

8.33 Uhr: Um kurz nach 6 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in den Dammweg 251 nach Neukölln alarmiert. Hier brannte es in einem Wohngebäude, welches gerade saniert wird. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, die Feuerwehr war mit fast 40 Einsatzkräften am Ort und konnte das Feuer rasch löschen. Nach ersten Erkenntnissen brannte es in der Kuppel des Hauses. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, die Polizei ermittelt. Der Dammweg war zwischen Sonnenallee und Kiefholzstraße aufgrund des Feuerwehreinsatzes gesperrt

Neukölln: Ohne Licht vor der Polizei abgehauen

Gegen 0.30 Uhr floh der Fahrer eines Kleinwagens mit Kindersitz auf der Rückbank im Neuköllner Ortsteil Buckow vor der Berliner Polizei, bevor er einen Lichtmast rammte.

Foto: Morris Pudwell

An der Ecke: „An den Achterhöfen / Chrsitoph-Ruden-Straße“ verlor der Flüchtige die Kontrolle über das Auto und krachte gegen einen Lichtmast.

Der Fahrer konnte zu Fuß flüchten. Eine Nahbereichsabsuche blieb offenbar erfolglos.