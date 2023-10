Islam-Experte Mansour Deutschlands Anteil an der Radikalisierung

Der Psychologe Ahmad Mansour kommt selbst aus einer arabischen Familie, die in Israel lebt. Seit 2004 lebt er in Berlin.

Berlin. Seit Sonnabend herrscht für Ahmad Mansour Ausnahmezustand. Der arabische Israeli, der seit 2004 in Berlin lebt, setzt sich in seiner Arbeit gegen Extremismus ein. Der Nahost-Konflik ist eines seiner Kernthemen. Auch aus seiner Biografie heraus: Als Jugendlicher wurde er nach Kontakt mit einem radikalen Imam selbst fast zum Islamist. Heute engagiert er sich gegen Antisemitismus und für Versöhnung mit seiner „Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention“ Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Bis dahin war es ein weiter Weg, das merkt er immer wieder, wenn er mit seinen Verwandten in Israel spricht. „Ich habe mit meiner Familie einen persönlichen Kontakt, aber politisch sind wir sehr, sehr verschieden“, gibt er zu.

Vor der Aufzeichnung seines Auftritts bei Markus Lanz, nimmt sich der Diplom-Psychologe, der an der Humboldt-Universität studiert hat, Zeit für ein Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Man hört ihm an, dass anstrengende Tage hinter ihm liegen. Nach dem Jubel in Berlin angesichts der Terrorangriffe der Hamas war die Öffentlichkeit geschockt und überrascht. Mansour klingt fast gleichermaßen resigniert wie aufgebracht, wenn er sagt: „Solche Vorfälle wie in der Sonnenallee schockieren mich, aber sie überraschen mich nicht. Wie oft haben wir das Verbrennen der israelischen Flagge oder des Davidsterns sehen müssen – jedes Mal, wenn es im Nahen Osten eskaliert, haben wir diese Vorfälle hier und jedes Mal staunen wir neu.“

„Bisher den Problemen ausgewichen“

Sein vernichtendes Urteil beinhaltet auch eine klare Schuldzuweisung an die Politik, die die Dinge zu lange hat schleifen lassen: „Wir müssen unser Verständnis von Integration hinterfragen, Probleme identifizieren, benennen und lösen. Das ist eine riesige Aufgabe, und wir haben noch nicht einmal angefangen. Bisher sind wir diesen Problemen ausgewichen.“ Für ihn steht fest, dass der vergangene Samstag in Israel auch Auswirkungen auf Berlin und Deutschland haben wird: „Es wird auch unser Verständnis von Multikulti verändern, das hat eine Tragweite, die wir noch nicht verstanden haben, das wird lange wirken. Wir müssen grundlegend andere Wege gehen – wenn wir Interesse haben an einem friedlichen Zusammenleben haben.“

Fast gewöhnt hat man sich an die Nachrichten von Raketenbeschuss in Nahost. Doch der Mord der Hamas an Besuchern eines Musikfestivals und den Bewohnern eines Kibbuz markiert einen ganz neuen Grad an Grausamkeit, der Mansour fassungslos macht. „Wie kann man mit diesen barbarischen Aktionen sympathisieren, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, unsere Schulen und unseren Geschichtsunterricht besucht hat. Warum sind sie nicht in der Lage, sich auf das Mindeste, was unsere Gesellschaft an historischem Erbe in sich trägt und das Mindeste an Menschlichkeit zu einigen?“

Propaganda im Netz ist ein großes Problem

Ein Teil der Erklärung sei, dass sich die Deutschen mit arabischen Wurzeln in einer Blase befänden, in der immer vermittelt werde „Israel ist unser Feind und muss vernichtet werden“. Zudem nehme die Propaganda im Netz seit Jahren immer drastischere Formen an. Zwar gebe es dank der Schulpflicht zwar eine Institution, mit der man in Deutschland jeden erreiche, nur funktioniere sie nicht gut. Und das liege nicht nur am Lehrermangel. „Wir brauchen ein Schulsystem, das auch in der Lage ist, Werte zu vermitteln. Und zwar in festen, regelmäßigen Kursen, nicht nur beim Projekttag einmal im Jahr. Die Lehrer müssen befähigt werden, auch über aktuelle Themen zu mit den Schülern zu sprechen. Wir müssen die Medienkompetenz stärken“, fordert Mansour. Das ist allerdings ein langwieriger und aufwendiger Prozess, gibt der Experte zu.

Und so plädiert er gleichzeitig dafür, dass der Rechtsstaat Verstöße streng ahndet, was bisher zu wenig geschehen sei. „Wir müssen unsere Grenzen zeigen und klarmachen, was bei uns gar nicht geht. Wir brauchen überhaupt keine neuen Gesetze, wir müssen die vorhandenen Gesetze nur nachhaltiger und konsequenter anwenden.“

Deutsche Mitverantwortung für Radikalisierung

Aber auch eine deutsche Mitverantwortung dafür, dass sich Menschen mit Migrationsgeschichte eher mit palästinensichen Terroristen als mit Deutschland identifizieren, deutet Mansour an: Als Folge des Zweiten Weltkriegs und der begangenen Verbrechen habe Deutschland ein schwieriges Verhältnis zu sich selbst. „Auch in der Mehrheitsgesellschaft, also bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund, haben viele Schwierigkeiten, sich als Deutsche zu sehen. Der deutsche Patriotismus ist aufgrund der Geschichte angeschlagen.“ Das gelte es zu ändern. „Wir brauchen vielleicht keinen klassischen Patriotismus, aber ein Wir-Gefühl, von dem alle Teil sein könne, die diese Werte achten. Wir haben auch etwas anzubieten. Wir haben Individualität, Freiheit, Achtung der Menschenrechte, Selbstbestimmung. Das sind alles Werte, die in jedem Menschen angelegt sind, die jedem eigentlich wichtig sind.“

Das diese Werte nicht anerkannt werden, verwundert ihn fast so sehr wie das Verhalten vieler Linker, die auch im aktuellen Zusammenhang auf Verfehlungen Israels hinweisen. Für ihn ist das eine „Bankrotterklärung“. Genauso sehr wehrt er sich allerdings auch gegen eine Vereinnahmung seiner Aussagen von rechts. „Es interessiert mich nicht, wer meine Thesen gut findet. Ich bin sehr deutlich, auch was meine Ablehnung von Rechtsextremismus, AfD und Rechtsradikaler angeht. Ich mache einfach meine Arbeit.“ Und das, obwohl sie ihm viel Ärger einbringt. Er steht derzeit „massiv unter Personenschutz“ und sehe sich regelmäßig um, wenn er das Haus verlässt. „Mir geht es jetzt schon so, aber es wird auch anderen so gehen, wenn wir nicht bald handeln.“