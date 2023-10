Pro-Palästina-Anhänger versammeln sich in Neukölln

Ein Mann redete sich am Mittwoch in Neukölln regelrecht in Rage. Er sprach von einer Unterdrückung der Muslime.

Berlin. Vereinzelt hatten sich am Mittwoch pro-palästinensische Demonstranten am Richardplatz in Berlin-Neukölln eingefunden. Zunächst wurden lediglich Blicke getauscht, es herrschte fast andächtige Ruhe in der Gegend. Sollten doch noch mehr Unterstützerinnen und Unterstützer kommen? Die Demonstration, die für 16 Uhr angedacht war, war am Vortag wegen Sicherheitsbedenken von der Polizei verboten worden.

Trotz Verbots der pro-palästinensischen Demo in #Neukölln haben sich einige Personen am Richardplatz eingefunden. Eine Rednerin, die für Solidarität mit #Palaestina warb, wurde in einen Polizeiwagen gebracht. Währenddessen „Free Palestine“-Rufe aus der Menge. pic.twitter.com/cYubaJ92gc — Alexander Rothe (@AlexRothe92) 11. Oktober 2023

„Wieder einmal wurde uns das Demonstrationsrecht durch die deutschen Behörden mit fadenscheinigen Begründungen verweigert. Wieder werden die angeblichen Aktionen einer kleinen Minderheit dazu genutzt, um eine ganze Gemeinschaft unter Generalverdacht zu stellen“, behauptete Tobias Den Haan von der Gruppe, die die Demonstration angemeldet hatte. Das Demonstrationsrecht gelte nicht für Unterstützer von Palästina. Die Gruppe wolle daher rechtliche Schritte gegen das Demonstrationsverbot prüfen.

Mehrere Personen werden von der Polizei in Gewahrsam genommen

Trotz Absage, die auch in den sozialen Medien kommuniziert wurde, fanden sich nach 16 Uhr zunehmend Personen auf dem Richardplatz ein, die offensichtlich ihre Solidarität mit Palästina kundtun wollten. Ein Mann redete sich in Rage, sprach in predigender Geste von göttlichen Zeichen und der Unterdrückung der Muslime.

Eine Gruppe von englischsprachigen Palästina-Anhängern nutzte die aufgeheizte Stimmung, um eine Rede über den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu halten. Auf der anderen Straßenseite schwenkte eine junge Frau eine Palästina-Flagge, bis sie von der Polizei aufgefordert wurde, die Fahne einzurollen und den Platz zu verlassen. Mehrere Personen, darunter der muslimisch-gläubige Redner, kamen in Gewahrsam. Teils unter „Free Palestine“-Rufen wurden sie von der Polizei abgeführt.

Eine Demonstrantin tat überrascht, als die Polizei sie auf das Demonstrationsverbot ansprach.

Foto: Alexander Rothe

Insgesamt war die Polizei laut Pressestelle mit 380 Beamtinnen und Beamten vor allem in Neukölln im Einsatz. Neben dem Richardplatz zeigten die Beamten auch am Hermannplatz Präsenz. Nach rund einer Stunde war die Menschenansammlung von der Polizei größtenteils aufgelöst worden.

Die Polizei begründete das Demonstrationsverbot mit Erfahrungen von vergangenen pro-palästinensischen Protesten. Dort war es nicht nur immer wieder zu antisemitischen Skandierungen gekommen, zudem waren Pressevertreter und Polizisten angegriffen worden.

Die Demonstration sollte vom Richardplatz über die Sonnenallee, Hermannplatz und Kottbusser Damm zum Kottbusser Tor führen. Ebenfalls untersagt wurde eine weitere pro-palästinensische Kundgebung, die für 16.30 Uhr auf dem Pariser Platz geplant war.

