Umweltschutz Berlin: Wie ein Ingenieur Duschwasser recycelt 

Berlin. „Wer heute neu baut und dabei das Wasserrecycling mit integrierter Wärmerückgewinnung nicht realisiert, begeht eine Bausünde.“ So rigoros formuliert es Erwin Nolde in einem Video auf seiner Webseite. Der 66-jährige Umweltingenieur, dessen Berliner Firma neben seinem Nachnamen den Zusatz „innovative Wasserkonzepte“ beinhaltet, setzt sich bereits sein gesamtes Berufsleben dafür ein, Wasser ressourcenschonend zu nutzen. Nolde, aufgewachsen in Schleswig-Holstein, pflegt eine besondere Beziehung zum Wasser. In seiner Kindheit hat er im Wald Dämme gebaut und versucht, in den Gräben Fische anzusiedeln. Später dann schloss er sich einem Angelverein an und entdeckte das Kanupaddeln für sich.

Heutzutage könne man mit dem Kanu teilweise nicht mehr von einem See zum anderen fahren, weil die Wasserspiegel rapide gesunken seien. Nolde ist besorgt. Seit rund 30 Jahren kämpft er dafür, neue Wege zu gehen, um den Wasserbedarf zu decken und gleichzeitig den Verbrauch zu senken. Der „Spiegel“ bezeichnete Nolde kürzlich in einem Artikel sogar als „Wasserrebell der ersten Stunde“. Nolde glaubt zu wissen, warum. „Weil ich das, was mit dem Wasser in Berlin passiert, kritisch sehe, und wir uns nicht damit abgefunden haben, was vom Senat vorgegeben wurde.“ Was Nolde meint, ist, dass der rot-grüne-Senat Anfang der 1990er-Jahre eine Studie zur Wasserversorgung in der Großstadt in Auftrag gegeben hat. Darin lautete eine Idee: Grauwasser zu recyceln. Später wurde dieser Gedanke aber wieder verworfen.

2022 installierte Nolde seine Anlage im Keller

Jedoch nicht von Nolde. Er steht vor dem Haus eines siebengeschossigen Studentenwohnheims in Pankow. Das Haus gehört der landeseigenen Wohnungsgesellschaft Berlinovo. Nolde will seinen Ansatz und die gesellschaftliche Verortung dessen erklären. Dazu steigt er Treppen im Haus hinab, bittet in den Keller, in einen Raum, an dessen Tür „Technikraum Grundwasser“ steht. Dort hat er Anfang 2022 eine Anlage installiert, die Grauwasser recycelt. Als graues Wasser wird verunreinigtes Wasser bezeichnet, das erst nach einer Reinigung wieder für andere Zwecke genutzt werden kann.

Die Reinigung des Grauwassers geschieht dabei in einem vollautomatischen, mehrstufigen und geschlossenen Prozess, ohne chemische oder biologische Zusätze. Dazu passiert das Grauwasser aus dem Haus 1 zunächst ein Sieb, das Haare und andere Störstoffe herausfiltert. Anschließend durchläuft das Wasser mehrere säulenförmige Behälter, in denen unterschiedliche Reinigungsstufen erfolgen. Seifenreste oder Medikamentenrückstände werden dabei durch Mikroorganismen zersetzt. „Von Stufe zu Stufe wird das Wasser immer sauberer“, erklärt Nolde. In einem vorletzten Schritt fließt das Wasser in einen Sandfilter, der die letzten Schwebstoffe herauszieht, bevor die UV-Desinfektion Keime abtötet. Um das aufbereitete Grauwasser in die Toilettenspülung zurückzuführen, wird es durch eine Druckerhöhungsanlage ins Gebäude gepumpt.

Das gereinigte Trinkwasser schimmert so klar wie Trinkwasser

Anhand von zwei gefüllten Gläsern mit Wasser will Nolde jetzt zeigen, was seine Anlage zu leisten imstande ist. An einem Waschbecken mit zwei Hähnen zapft der Ingenieur ein Glas von der Seite mit der Aufschrift „Trinkwasser“ und eins von der Seite mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser“ ab. Das gereinigte Grauwasser schimmert ebenfalls so klar im Glas wie das frische Trinkwasser.

Das Duschwasser soll zukünftig mehrfach genutzt werden

Bisher findet das Grauwasser-Recycling im Haus Anwendung für die Toilettenspülung, immerhin ein Drittel des gesamten Verbrauchs. Nolde erklärt, dass die Qualität eigentlich so hoch sei, dass man das Wasser problemlos auch zum Wäschewaschen nutzen kann. „Obgleich die Qualitätsanforderungen der EU-Richtlinie für Badegewässer sogar deutlich unterschritten werden, wird Betriebswasser nicht zum Duschen genutzt, weil es dabei über die Armatur zu einer Querverbindung zum Trinkwassernetz kommen könnte“, sagt Nolde.

Berlinovo gibt dem Pankower Unternehmer eine Chance

„In Berlin haben wir bisher nie so richtig die Chance bekommen, mal unser innovatives Wasserkonzept auf Quartiersebene zu realisieren“, sagt Nolde. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft erklärte in den letzten Jahren immer wieder, dass Grauwasser-Recycling ein Rückschritt ins Mittelalter sei. Mit der Berlinovo scheint er inzwischen einen verlässlichen Abnehmer für seine Wasserstrategie gefunden zu haben. Die Ausrüstung weiterer, neuer Studentenwohnheime sei in Planung. Außerdem wird geprüft, inwiefern sich bereits bestehende Gebäude nachrüsten lassen.

Nolde weiß aber auch, warum sein Konzept gerade für die Berlinovo so lukrativ ist. Da Studenten in deren Appartements nur für kurze Zeit eine Unterkunft benötigen, rechnet die Wohnungsgesellschaft eine monatliche Brutto-Warmmiete mit ihnen ab. „Wenn, wie hier mehr als 30 Prozent weniger Trinkwasser benötigt wird, weniger Abwasser in die Kanalisation gelangt und Energie zurückgewonnen wird, entlastet das die Umwelt und die Einsparungen kommen der Berlinovo zugute“, sagt Nolde.

In den meisten Fällen zahlen jedoch die Mieter die Nebenkosten. Andere Wohnungsgesellschaften fragten sich deshalb, warum sie in solch eine Anlage investieren sollten.

Unternehmer kritisiert den Senat für seine Strategie

Nolde hofft, dass die Wasserlobby sich einsichtig zeigt, zumindest einmal in einen vernünftigen Austausch zu gehen. Einladungen an die Umwelt- oder Bauverwaltung zur Besichtigung seiner Anlage scheitern immer wieder. Anstelle von regionalen Lösungen in Berlin würde die Politik beispielsweise von der Meerwasserentsalzung der Ostsee sprechen. „Dafür bräuchte es aber viel zu viel Energie und die Umweltbelastung an der Ostsee wäre sehr hoch“, sagt Nolde.

In Berlin dagegen bräuchte es mehr Kühlung, Verschattung sowie Fassaden- und Dachbegrünung. Und zur Bewässerung auch Noldes Grauwasser-Recycling-System. „Wenn das wirklich großflächig Schule macht, können wir als kleines Ingenieurbüro gar nicht alles allein bedienen.“