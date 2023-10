Migration: Land und Kommunen suchen Schulterschluss

Die Brandenburger Kommunen und die Landesregierung dringen im gemeinsamen Schulterschluss auf eine Begrenzung des Zuzugs von Flüchtlingen. Wenn die Zahl der Migranten in der Größenordnung bleibe, würden „alle unsere Systeme zur Aufnahme, Unterbringung, Beschulung und Versorgung von Flüchtlingen, von Asylbewerbern zusammenbrechen“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch nach einer Konferenz mit Landräten und Oberbürgermeistern in Potsdam.