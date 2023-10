Installation von Solarmodulen auf Messedächern hat begonnen

Die Installation Zehntausender Solarmodule auf den Dächern der Berliner Messehallen ist in vollem Gange. Die ersten 3000 Photovoltaik-Panele (PV) stehen bereits auf drei verschiedenen Hallen, wie die Messe und die Berliner Stadtwerke am Mittwoch zeigten. Bis Ende kommenden Jahres sollen die Anlagen mit insgesamt 20.000 Modulen auf 20 der insgesamt 26 Messedächer vollständig installiert sein. „Es handelt sich im Endeffekt um die größte PV-Dachanlage in ganz Berlin und wir werden bundesweit unter den Top Drei sein“, sagte der neue Messechef, Mario Tobias.