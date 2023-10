Wetter in Berlin und Brandenburg: Der Herbst macht eine Pause – Heute wird es "ungewöhnlich warm"

Der Oktober zeigt sich heute in Berlin und Brandenburg von seiner sommerlichen Seite. Doch bleibt es auch so in den kommenden Tagen?

Berlin. Der Oktober überrascht die Berliner und Brandenburger: Statt Herbst-Wetter mit Sturm, Regen und nasser Kälte gibt es heute (Mittwoch 12. Oktober) in der Hauptstadt-Region noch einmal sommerliche Temperaturen. So scheine am Mittwoch neben einigen Wolkenfeldern oftmals die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Eine südwestliche Strömung bringe warme Luft in die Region.

Das Thermometer kann auf sommerliche Werte zwischen 21 und 26 Grad klettern. Die Höchstwerte werden an der Grenze zu Sachsen erwartet. "Ungewöhnlich warm", schrieben die Meteorologen in der Vorhersage zu den Temperaturen. Am späten Abend ziehen von Mecklenburg-Vorpommern dichte Wolken und schauerartiger Regen auf. Besonders in Nordbrandenburg kann es Windböen mit bis zu 60 km/h geben.

Eine Person mit Regenschirm geht über bunte herabgefallene Blätter, die an einem regnerischen Herbsttag auf dem nassen Gehweg im Bezirk Charlottenburg liegen. (Symbolbild)

Foto: picture alliance / SZ Photo | Olaf Schülke

In der Nacht zum Donnerstag greift dann die Kaltfront eines Sturmtiefs über Skandinavien auf die Hauptstadt-Region über. Am Donnerstag kehrt der Herbst aus seiner Mini-Pause zurück. Von Norden her gibt es schauerartig verstärkten Regen, der bis zum Morgen den Süden Brandenburgs erreicht. Im Tagesverlauf lockert es dann auf. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 16 Grad.

Die Nacht zum Freitag verläuft wechselhaft, im Süden Brandenburgs meist stark bewölkt. Vor allem dort kann es regional etwas Regen geben.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des DWD im Detail

Mittwoch, den 11. Oktober 2023: Heute früh und im weiteren Tagesverlauf neben meist hohen Wolkenfeldern oftmals auch Sonnenschein. Am späten Abend von Mecklenburg-Vorpommern her dicht bewölkt und aufkommender schauerartiger Regen. Ungewöhnlich warm, Höchstwerte 21 bis 26 Grad, mit den höchsten Werten an der Grenze zu Sachsen. Mäßiger bis frischer, teils stark böiger Südwestwind. Am späten Abend in Nordbrandenburg lokal Windböen.

In der Nacht zum Donnerstag dicht bewölkt und von Norden her schauerartig verstärkter Regen, strichweise kräftig, bis zum Morgen den Süden Brandenburgs erreichend. Tiefsttemperatur 16 bis 12 Grad. Mäßiger, mitunter frischer Südwestwind. Bei Winddrehung auf West bis Nordwest lokal Windböen.

Donnerstag, 12. Oktober 2023: Am Donnerstag zunächst dichte Bewölkung und regnerisch, im Tagesverlauf weitgehend südwärts abziehender Regen und zwischen Berlin und Nordbrandenburg teils Auflockerungen. Erwärmung auf 15 bis 18 Grad. Meist schwacher Westwind. In der Nacht zum Freitag wechselnd, im Süden Brandenburgs meist stark bewölkt. Vor allem dort regional etwas Regen. Örtlich Nebelbildung. Temperaturrückgang auf 11 bis 6 Grad. Schwacher Wind.

Freitag, 13. Oktober 2023: Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte 19 bis 22 Grad. Zunehmend mäßiger bis frischer Wind, von Süd auf Südwest drehend. Ab dem Nachmittag vereinzelt Windböen. In der Nacht zum Samstag stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad. Mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind. Lokal Windböen.

Samstag, 14. Oktober 2023: Am Samstag stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise schauerartiger Regen. Am Abend von Norden her Auflockerungen. Höchsttemperatur 16 bis 20 Grad. Mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind. Lokal Windböen. In der Nacht zum Sonntag wechselnd bewölkt, meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 9 bis 6 Grad. Mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind.

