Nach Schlägerei: Berliner Schulen sollen Wachschutz bekommen

Berlin. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ist es zu einem Konflikt auf einem Berliner Schulhof gekommen. Der Senat will nun dafür sorgen, dass möglichst schnell Wachschutz an den Schulen bereitsteht. „Wir werden da zu Lösungen kommen, es wird wieder Wachschutz geben“, versprach der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Dienstag nach der Senatssitzung. „Wir sehen die Notwendigkeit, dass Wachschutz an die Schulen kommt, um den Schulfrieden zu wahren“, so der Politiker. Zuvor hatte es etwa am Neuköllner Abbé-Gymnasium eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Lehrer und Schülern gegeben, nachdem der Pädagoge einen 14-Jährigen aufgefordert hatte, eine Palästina-Flagge von seinen Schultern zu nehmen.

Laut Wegner war Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Montag in Neukölln, um mit dem Bezirksamt und Schulleitern über die Sicherheit an Schulen zu sprechen. Der Bezirk hatte gegen den Widerstand von Lehrkräften und Eltern den Wachschutz an elf Schulen abgeschafft, weil er die Kosten von 700.000 Euro pro Jahr angesichts der Sparzwänge nicht mehr zahlen wollte. Man müsse nun diskutieren, wer die Kosten übernehme, um kurzfristig wieder Sicherheitsleute einsetzen zu können.

Franziska Giffey: "Konflikte spielen sich auf Schulhöfen ab"

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sagte, es sei „notwendig, dass an den Schulen konsequent agiert“ werde: „Die Konflikte dieser Welt spielen sich auf unseren Schulhöfen, auf unseren Straßen ab“, sagte die Politikerin, die früher Bildungsstadträtin und Bürgermeisterin in Neukölln war: „Darauf müssen wir reagieren.“ Sie kündigte ein „klares Vorgehen“ an gegen Menschen, „die solche barbarischen Taten feiern und gutheißen“, sagte Giffey: „Es ist notwendig, dass in Schulen konsequent agiert wird.“

Die Senatorin bestätigte, dass eine 22 Jahre alte Studentin aus Berlin gemeinsam mit ihrem Freund, einem in Berlin lebenden britischen Fotografen, unter den Opfern der Hamas sei.