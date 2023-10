Spree-Radweg: Brückenprojekte bremsen Rad- und Wanderweg aus

Berlin. Die Vorstellungen für den noch fehlenden Abschnitt des Spree-Rad- und Wanderwegs zwischen Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau werden konkreter. Inzwischen liegt für die Strecke die Detailplanung vor, die Aufschluss über die genaue Wegeführung und -gestaltung gibt. Den aktuellen Stand des Projekts, an dem seit Jahren gearbeitet wird, das sich aber immer wieder verzögert hat, hat das zuständige landeseigene Unternehmen Infravelo nun vorgestellt – samt des weiteren Zeitplans: Ende 2024 könnten demnach erste bauvorbereitende Arbeiten beginnen, der tatsächliche Bau dann im Jahr darauf. Doch wann der gesamte Streckenausbau fertig wird, ist noch offen.

Zwar sollen die Arbeiten nach jetzigem Stand bis zum Jahr 2027 soweit abgeschlossen werden, dass der Weg durchgehend befahrbar wird. Im knapp zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen Eisenbahnbrücke Jungfernheide und der Rohrdammbrücke muss der Ausbau allerdings noch warten. Grund ist einerseits der Neubau der Rudolf-Wissell-Brücke als Teil der Autobahn A100 durch die Planungsgesellschaft Deges, andererseits die Reaktivierung der Siemensbahn, die in dem Bereich ebenfalls den Uferweg entlang der Spree kreuzt.

Ausbau des Radwegs muss auf Rudolf-Wissell-Brücke warten

Wenn im Anschluss noch an der Autobahnbrücke gebaut wird, sei es nicht sinnvoll, zuvor den Uferweg herzurichten, erklärte Infravelo-Geschäftsführer Arne Petersen. „Der Spree-Rad- und Wanderweg wird zum Teil Baustelleneinrichtungsfläche werden, das heißt, dort wird Schwerverkehr stattfinden. Es macht keinen Sinn, den Weg jetzt schön zu befestigen, wenn er danach wieder zerfahren wird.“

Im Abschnitt zwischen Rohrdammbrücke und Jungfernheide bleibt es damit erst einmal bei einem „sehr viel geringeren Standard“, als er nun mit dem Wege-Ausbau geplant wird, sagte Projektleiter Johann Wetzker. Die Reaktivierung der Siemensbahn soll planmäßig im Jahr 2029 abgeschlossen sein; die Deges sieht derzeit vor, mit dem Neubau der Rudolf-Wissell-Brücke im Jahr 2031 fertig zu werden. So lange wird es also voraussichtlich mindestens dauern, bis der Spree-Radweg final ausgebaut werden kann. Betont wurde dennoch, mal wolle mit dem Bauprojekt endlich loslegen, trotz der noch anstehenden Bahn- und Autobahn-Vorhaben.

Infravelo betont behutsamen Umgang mit der Natur um den Spree-Radweg

Auch wenn der Ausbau des Uferwegs seit Langem geplant wird – erste Ideen stammen schon aus den 1980er-Jahren –, ist er nicht unumstritten. Insbesondere Naturschutz-Verbände sehen das Projekt kritisch. Sie haben in der Vergangenheit die Verbreiterung und Asphaltierung des vorhandenen schmalen Uferwegs abgelehnt, vor allem in Charlottenburg nahe dem Schlosspark. Stattdessen wollten sie den natürlichen Wanderweg dort erhalten.

Infravelo-Chef Petersen zeigte sich überzeugt, nun eine „sehr ausgewogene Planung“ erzielt zu haben. Der Naturschutz sei dabei stark berücksichtigt worden. „Das ist einer der Gründe, warum die Planung so lange gedauert hat“, sagte er. Zwar ließe sich der Eingriff nicht wegdiskutieren, aber: „Es sind kleinteilig sehr gute Lösungen entwickelt worden, um mit Naturschutzraum sehr behutsam umzugehen.“ So würde der Weg auch mal um einen Baum herumgeführt, der so in der Mitte stehen bleibt. „Das dient am Ende auch der Aufwertung des Raums und der Aufenthaltsqualität“, sagte Wetzker.

So soll die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Spree aussehen. Die Bauzeit wird mit zwei Jahren kalkuliert.

Foto: sbp im Auftrag von infraVelo

Spree-Radweg: Erholungssuchende sollen im Vordergrund stehen

Ausgleichsmaßnahmen für dennoch notwendige Baumfällungen finden laut Infravelo vor allem direkt vor Ort statt. 68 Bäume müssen nach jetzigem Stand gefällt werden, von den 107 Ersatzbäumen soll ein Großteil rund um den Spree-Rad- und Wanderweg gepflanzt werden. Dazu wolle man in Bereichen von Bäumen auch auf eine wassergebundene Decke als Wegbelag setzen, was laut Wetzker zwar wartungsintensiv sei, aber die Wurzeln der Bäume schone.

Die Infravelo bemühte sich auch, Befürchtungen auszuräumen, wonach mit dem Ausbau des Uferwegs eine neue Radschnellverbindung geschaffen werde, die zulasten von Fußgängern geht. Mit dem Weg solle nicht das Ziel verfolgt werden, dass Pendlerströme schnell von A nach B kommen, sagte Petersen. Es gehe um ein gutes Miteinander von Fußgängern und Radfahrern; der Tourismus sowie Erholungssuchende stünden dabei im Vordergrund.

Auf dem Weg, der zwischen drei und vier Metern breit sein und geschwungen geführt werden soll, wird in Zukunft gelten: Radfahren ist erlaubt, Fußgänger haben Vorrang. Wassergebundene Wegedecken, Asphalt und Kleinstpflaster sollen sich als Belag abwechseln, wenngleich Asphalt den Hauptteil ausmachen wird. Geplant sind außerdem kleinere Aufenthaltsbereiche, etwa am Spandauer Horn.

Kosten werden auf 29 Millionen Euro geschätzt

Ein „Highlight“ soll laut Petersen die Brücke für Fußgänger und Radfahrer werden, die über die Spree in Spandau errichtet wird. Die 75 Meter lange Bogenbrücke wird den Angaben nach bis zu 4,5 Meter breit und über eine 700 Meter lange Rampe erreichbar sein, die über der Böschung des Sophienwerderwegs mit einer Steigung von drei Prozent gebaut wird. Der Weg endet in Spandau an der Mündung der Spree in der Havel, mit einer Verbindung zur Juliusturmbrücke.

Aktuell wird für das Vorhaben, inklusive Brückenbau, mit Kosten in Höhe von rund 29 Millionen Euro kalkuliert, die voraussichtlich über Gelder auf der sogenannten Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert und durch Haushaltsmittel aus Berlin kofinanziert werden sollen.