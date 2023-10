Zwei tödliche Unfälle am Montag

Berlin (dpa/bb). Im Berliner Straßenverkehr sind am Montag zwei Menschen gestorben. Am späten Abend starb in Spandau ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Bus. Der 28-jährige Mann verlor auf der Lutoner Straße Richtung Cosmarweg die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte in einen ordnungsgemäß abgestellten Omnibus. Der Fahrer erlitt schwere innere Verletzungen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei soll sich ein bislang unbekannter Beifahrer nach dem Unfall von dem Auto entfernt haben.

In Friedrichshain wurde kurz zuvor ein Fußgänger angefahren, der im Krankenhaus in Folge seiner Verletzungen starb. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen hatte der 37-Jährige am Montagabend die Frankfurter Allee betreten, wo er von dem Wagen eines 18-jährigen Fahrers erfasst wurde, der in Richtung Colbestraße unterwegs war. Passanten leisteten dem verunglückten Fußgänger Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die Richtungsfahrbahn blieb fünf Stunden gesperrt. Der 18-jährige Autofahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Er wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang.