Neukölln: Berliner Polizei prüft weiter Verbot von Palästina-Demonstration

Am 15. Mai 2021 zogen Tausende bei einer Pro-Palästinenser-Demonstration durch Neukölln. Es kam zu Ausschreitungen.

Berlin. Nur drei Tage nach dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel ist nicht geklärt, ob am Mittwoch in Berlin eine palästinensische Unterstützer-Demonstration stattfinden wird. Es werde weiter geprüft, ob die Demonstration verboten werde, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Wann das Ergebnis bekannt gegeben werde, sei noch unklar.

Findet die Demo in Neukölln statt? Polizei prüft Absage

Angemeldet ist eine „Demo in Solidarität mit Palästina“ mit 250 angekündigten Teilnehmern am Mittwochnachmittag in Neukölln. Ähnliche Demonstrationen wurden im Frühjahr von der Polizei verboten, weil volksverhetzende und antisemitische Parolen, Gewaltausbrüche und Gewaltverherrlichung erwartet wurden. Gerichte bestätigten die Verbote.

Zuvor hatte es Ostern eine palästinensische Demonstration in Neukölln gegeben, bei der einzelne Teilnehmer antisemitische Parolen riefen, darunter laut Beobachtern auch „Tod den Juden, Tod Israel“.

