Wegner über Neukölln-Eklat: „Werden es zu spüren bekommen“

Berlin. Das Polizeiaufgebot war enorm, das Gedränge in der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin groß, die Gästeliste lang: Am Montagabend kamen führende politische Vertreter von Landes- und Bundesebene in die Synagoge in Wilmersdorf, um sich mit Jüdinnen und Juden in Deutschland und in Israel angesichts des dortigen Terrors zu solidarisieren, um ein Zeichen der Gemeinschaft zu senden.

„Es ist noch viel zu früh, um das ganze Ausmaß der Tragödie zu verstehen“, sagte Rabbiner Yehuda Teichtal eingangs. „Wir stehen zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern in Israel.“ Die Gästeliste der Gedenk- und Gebetsveranstaltung ließ daran keinen Zweifel. Er und sein Team hätten die letzten 20 Stunden nicht geschlafen, um die Veranstaltung kurzfristig zu organisieren.

Volles Haus in der Jüdischen Gemeinde Chabad in Wilmersdorf.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Antisemitismusbeauftragter fordert Verbot von Samidoun

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zeigte schon wie am Vortag am Brandenburger Tor seine Solidarität. Die Bilder aus Israel machten sprachlos, doch dürfe man jetzt nicht sprachlos sein. „Wir stehen felsenfest an der Seite Israels“, erklärte Wegner.

Bei allen Redebeiträgen präsent: Die antisemitischen Vorfälle in Neukölln, wo Hamas-Anhänger ihrer Freude über den Angriff mit der Verteilung von süßem Gebäck Ausdruck verliehen. Es handele sich bloß um eine kleine Gruppe, so Wegner. Doch versprach er konsequentes Vorgehen des Rechtsstaats. „Sie werden es zu spüren bekommen.“

Politikerinnen und Politiker von Bundes- und Landesebene kamen am Montagabend in die Synagoge, um Gemeinsinn zu demonstrieren.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, sprach sich ebenso wie andere Politikerinnen und Politiker für ein Verbot der Bewegung Samidoun aus, die laut Berliner Verfassungsschutz 2011 von Mitgliedern der terroristischen Vereinigung „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP) gegründet wurde. „Ich zähle auf baldige Ergebnisse“, so Klein entschlossen.

Israels Botschafter: „Brauchen Unterstützung auch noch morgen und übermorgen“

Zuletzt zeigten sich Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, und Ron Prosor, Botschafter des Staates Israel in Deutschland, auf der einen Seite dankbar für die Unterstützung durch die Bundesregierung. Zeitgleich forderten sie entschlosseneres Handeln: So müssten alle Zahlungen an palästinensischen Organisationen eingestellt und Iran bestraft werden. Prosor sprach in diesem Zusammenhang davon, dass finanzielle Unterstützung durch Deutschland immer wieder durch palästinensische Organisationen missbraucht worden sei.

Er kündigte ein hartes Vorgehen Israels gegen die palästinensischen Terroristen an. „Wir werden die Infrastruktur der Hamas vernichten.“ Doch bräuchte Israel die Unterstützung, die derzeit zum Ausdruck gebracht werde, auch noch „morgen und übermorgen, wenn zurückgeschlagen wird“. Die Hamas werde sich danach gründlich überlegen, ob sie einen solchen Angriff erneut starten würde.

Lesen Sie auch:Hamas-Terror hat Auswirkungen auf Sicherheitslage in Berlin