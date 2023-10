Israel-Konflikt: Vorfall in Neukölln – Schüler (15) verpasst Lehrer Kopfstoß

Berlin. Der Angriff der islamistischen Hamas wirkt sich bis auf die Berliner Schulhöfe aus: Am Neuköllner Ernst-Abbe-Gymnasium an der Sonnenallee kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung eines Lehrers mit einem Schüler. Der 14-jährige Schüler soll in eine Palästinenser-Flagge gehüllt über den Schulhof gegangen sein, ein 61-jähriger Lehrer habe dies unterbinden wollen. Daraus entwickelte sich ein gewalttätiger Streit. Der Linke-Politiker Ferat Koçak teilte auf dem Kurznachrichtendienst X ein Handyvideo, in dem das Handgemenge – wenn auch undeutlich – zu sehen ist. Die Polizei bestätigte gegenüber der Berliner Morgenpost den Vorfall.

Neukölln: 15-jähriger Schüler mischt sich ein

Demnach soll um 9.30 Uhr eine Funkstreife zu der Schule gerufen worden sein. Der Lehrer habe unterbinden wollen, dass der 14-jährige Schüler eine Palästinenser-Flagge trägt. Es sei zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Dann habe sich ein 15-jähriger Schüler in die Auseinandersetzung eingemischt und den Lehrer mit einem Kopfstoß getroffen. Auch sei der Lehrer durch den Schüler in den Bauch getreten worden, teilte die Polizei mit.

Der Lehrer habe sich mit einem Handschlag gegen den Rumpf des Schülers gewehrt. Sowohl gegen den Lehrer als auch gegen den Jugendlichen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Beide seien aber nur leicht verletzt worden.

Schüler sind vom Unterricht suspendiert

„Die Schule hat unmittelbar ein Krisenteam eingesetzt; auch Schulaufsicht, Bezirk und Polizei wurden umgehend hinzugezogen“, hieß es dazu aus der Bildungsverwaltung. Aktuell werde der Vorgang geprüft, dazu liefen intensive Befragungen. Klar sei, dass Lehrkräfte gegenüber Schülerinnen und Schülern nicht übergriffig oder gar gewalttätig werden dürften, deshalb werde der Vorgang auch disziplinarrechtlich bewertet.

Die zwei an der Auseinandersetzung beteiligten Schüler, die gegenüber dem Lehrer tätlich geworden sein sollen, seien zunächst bis zum Ende der Woche suspendiert, auch eine Klassenkonferenz werde anberaumt. „Ein Gutheißen der terroristischen Attacken auf Israel werden wir auf unseren Schulhöfen nicht tolerieren“, hieß es in der Stellungnahme der Bildungsverwaltung.

Weiterer Vorfall in Berlin: Demo-Teilnehmerin wird von Jugendlichen und Kindern verbal angegangen

Unterdessen berichtete der CDU-Wirtschaftspolitiker Christian Gräff am Montag auf der Plattform X, dass Menschen auf dem Weg zur Solidaritätskundgebung am Brandenburger Tor angegangen worden seien. Eine Teilnehmerin der Kundgebung, deren Name der Redaktion bekannt ist, berichtete im Gespräch mit der Berliner Morgenpost, wie sie auf dem Rückweg vom Brandenburger Tor mehrfach in der U-Bahn von Jugendlichen und Kindern verbal angegangen wurde, da sie eine kleine Israel-Fahne bei sich trug.

In der U5 in Richtung Pankow soll ein Junge versucht haben, ihr die Fahne zu entreißen. Christian Gräff verurteilte das scharf. „Wir haben in Berlin ein sehr breites und inzwischen riesiges Problem mit Antisemitismus“, sagte er unserer Redaktion. „Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, besteht die Gefahr, dass antidemokratische Auffassungen tiefe Wurzeln in Berlin schlagen. Egal wer hier lebt, hat das Existenzrechts Israels anzuerkennen“.