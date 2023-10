Deutsch-Israelische Literaturtage werden verschoben

Nach dem terroristischen Überfall auf Israel werden die in dieser Woche in Berlin geplanten Deutsch-Israelischen Literaturtage verschoben. „Nach den brutalen Angriffen und hundertfachen Morden der Hamas in Israel kann diese Veranstaltung jedoch nicht wie geplant stattfinden“, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. „Wir verurteilen den grausamen terroristischen Angriff der Hamas auf Israel auf Schärfste.“