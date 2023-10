So stark steigen die Personalkosten für das Land Berlin

Berlin. Die Personalkosten für die öffentliche Verwaltung steigen in den kommenden Jahren um fast zwei Milliarden Euro an. Der Finanzsenator veranschlagt nach 10,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr für das kommende Jahr Zahlungen in Höhe von 12,2 Milliarden und im darauffolgenden Jahr 12,8 Milliarden Euro. Das geht aus dem aktuellen Bericht von Finanzsenator Stefan Evers (CDU) an den Personalausschuss des Abgeordnetenhauses hervor.

„Der Anstieg der Personalausgaben von 2023 bis 2025 gegenüber den Ist-Ausgaben 2022 ist wesentlich beeinflusst durch Mehrausgaben beziehungsweise Vorsorgen für lineare Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsanpassungen“, heißt es in dem Bericht. „Sowie für eine Anpassung der Besoldung an das Bundesbesoldungsgrund-Niveau.“

Außerdem strebt der Senat einen weiteren Personalanstieg in Hauptverwaltung und Bezirken an, um die gestiegenen Anforderungen bewältigen zu können. „Die Personalplanung des Senats zielt auf einen aufgabengerechten Personalbestand ab, der die angemessene Arbeitsfähigkeit der Berliner Verwaltung und Gerichte auch in Zukunft gewährleistet“, heißt es im Bericht weiter.

Im öffentlichen Dienst arbeiten derzeit 222.000 Personen

Die Landesbediensteten müssen noch zu viele Papierakten bewegen.

Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Insgesamt geht der Finanzsenator davon aus, dass im kommenden Jahr 1306 zusätzliche Stellen geschaffen beziehungsweise besetzt werden. 2025 sollen es weitere 970 Stellen als „unabweisbarer Mehrbedarf“ sein. Insgesamt arbeiten in Berlin laut Statistischem Landesamt derzeit 222.000 Personen auf rund 135.000 Vollzeit-Stellen. Ein Drittel der Mitarbeiter arbeitet in Teilzeit, ein Drittel - also jeweils rund 70.000 - sind Beamte.

Da die geburtenstarken Jahrgänge derzeit und in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen, hat die Verwaltung seit Jahren Probleme, frei werdende Stellen zu besetzen. Bis 2030 hört mehr als ein Drittel der öffentlich Bediensteten auf. Gleichzeitig fällt es den Behörden immer schwerer, alle Stellen zu besetzen.

Um die Lücke schließen zu können, plant der Senat eine Anhebung der Löhne und Gehälter auf das Bundesniveau. Damit soll die Abwanderung des Personals aus den Bezirks- und Hauptverwaltungen in die Bundesbehörden gestoppt werden, wo deutlich mehr Geld bezahlt wird.

Bei Lehrern und der Polizei erwartet der Senat den größten Personalzuwachs

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt.

Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mit 424 zusätzlichen Stellen im kommenden Jahr und 277 im Jahr 2025 entfällt der größte Zuwachs auf die Lehrerinnen und Lehrer. Dieser Zuwachs ist aus Sicht der Finanzverwaltung notwendig, um auf die weiter steigenden Schülerzahlen reagieren zu können. Allerdings fehlen schon jetzt rund 750 Lehrkräfte in den Berliner Bildungseinrichtungen. Bei der Polizei sollen in den beiden Haushaltsjahren insgesamt 457 neue Stellen geschaffen werden.

Auch bei der landeseigenen Ausbildung legt Berlin zu. Im vergangenen Jahr befanden sich 10.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Ausbildung. „Der Senat schafft mit den im Rahmen der Planungen zum Doppelhaushalt 2024/2025 die Grundlage für die schrittweise weitere Erhöhung des Ausbildungsangebotes“, schreibt Evers an das Abgeordnetenhaus. Von 200 Millionen Euro Ausbildungsmittel im vergangenen Jahr soll die Zahl schrittweise auf 279 Millionen Euro im Jahr 2025 steigen.

Die Ausbildung wurde in vergangenen Jahren zurückgefahren

Finanzsenator Stefan Evers (CDU).

Foto: Paul Zinken/dpa/Archivbild

Ein Teil des aktuellen Personalmangels in den Behörden ist auf die Entwicklung der vergangenen Jahre zurückzuführen. Wegen des harten Sparkurses in den Jahren nach 2000 wurde die Ausbildung für den öffentlichen Dienst stark vernachlässigt. Vor zehn Jahren gab das Land nur etwa ein Drittel des künftigen Betrages für den Nachwuchs aus.

Die Pläne für den weiteren Personalzuwachs in den kommenden Jahren stehen im Gegensatz zu früheren Äußerungen des Finanzsenators, die Zahl der Beschäftigten zu senken. Zu Amtsantritt im April dieses Jahres hatte er angekündigt, auf die volle Ausstattung der Behörden zu verzichten und sich im Zuge der Verwaltungsreform für den Abbaus von Doppelstrukturen einzusetzen sowie durch die Möglichkeiten der Digitalisierung Kapazitäten schaffen zu wollen. Es gelinge der Verwaltung seit Jahren nicht, die vorhandenen Stellen nachzubesetzen, so Evers, deshalb plane er künftig mit weniger Personalstellen. Derzeit sind fast 8000 Stellen in den Behörden nicht besetzt.

Durch die geplante Verwaltungsreform soll das bestehende Personal entlastet werden

Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, spricht nach der Sitzung des Berliner Senats.

Foto: Joerg Carstensen/dpa

Der Senat erhofft sich, den öffentlichen Dienst durch eine grundlegende Reform in der Verwaltung neu aufzustellen und dadurch Personal einsparen zu können. Dazu hat es Ende September ein erstes Treffen zwischen dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und den zwölf Bezirksbürgermeistern gegeben. Gemeinsam sollen bis zum Ende des kommenden Jahres Vorschläge zur Neuaufteilung der Kompetenzen zwischen Landesbehörden und Bezirksverwaltung vorgelegt werden.

Gleichzeitig soll der Einstieg in den öffentlichen Dienst vereinfacht werden. Vor allem gehe es darum, für Beschäftigte und Quereinsteiger auch unterschiedliche Erprobung und vorläufige Verwendung zu ermöglichen. Dafür will Evers mit den Vertretern anderer Länder über eine Flexibilisierung des Tarifrechts sprechen. Das bestehende Tarifrecht für den öffentlichen Dienst sieht ein Einstieg von Quereinsteigern grundsätzlich nicht vor, so dass bestehende Berufserfahrung oft nicht anerkannt wird und zu einer niedrigen Einstufung führt - so dass die Bezahlung für die betreffenden Personen oft unattraktiv ist.