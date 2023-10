Einschränkungen bei U-Bahn-Linien U3 und U7

Berlin. Auf zwei U-Bahn-Linien müssen Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) aktuell Einschränkungen im Verkehr hinnehmen. Betroffen sind die Linien U3 und U7; die Hintergründe sind allerdings unterschiedlich. So fahren auf einem Abschnitt der U3 derzeit weniger Züge als vorgesehen, weil es an der oberirdischen Trasse einen Kabeldiebstahl gegeben hat. „Um eine Überlastung zu verhindern, können die Züge in der Hauptverkehrszeit nicht so häufig fahren wie gewohnt“, teilte die BVG mit. Die U-Bahnen fahren nun zwischen den Stationen Breitenbachplatz und Krumme Lanke alle zehn Minuten.

Die Einschränkungen werden den Prognosen nach auch noch einige Zeit fortbestehen. Zwar würden die Fachleute den Schaden schnellstmöglich beheben, heißt es, aber: „Aufgrund der schwierigen Liefersituation für die nötigen Materialien kann das nach aktuellem Stand mehrere Wochen dauern.“

Kabeldiebstähle bei BVG: Rund 850.000 Euro Schaden in diesem Jahr

Dass Kabel bei der BVG gestohlen werden, kommt dabei immer wieder vor. Das Verkehrsunternehmen spricht von einer „steigenden Tendenz“, im aktuellen Jahr gab es demnach bereits 43 Fälle. Die Schadenssumme belaufe sich aktuell auf rund 850.000 Euro, wobei Kosten infolge der Zugausfälle darin noch nicht einberechnet seien.

Auf der anderen Seite berichtet die BVG aber auch von einem Erfolg: Erst vor wenigen Tagen hätten bei einem Einsatz „gestohlene Kabel in größerem Umfang sichergestellt werden“ können, schreibt das Unternehmen. Helfen soll künftig auch eine zunehmende moderne technische Ausrüstung beim BVG-Objektschutz, um gegen Kabeldiebe, aber auch Graffiti-Sprayer effektiver vorgehen zu können. Darunter fallen zum Beispiel Nachtsichtgeräte.

Gesperrter Streckenabschnitt auf der U7 wegen Bauarbeiten

Bei der Linie U7 sind dagegen Bauarbeiten der BVG Grund für Einschränkungen, die sich noch bis in den nächsten Monat ziehen werden. Die Strecke zwischen den U-Bahnhöfen Berliner Straße und Yorckstraße wird noch bis zum 13. November gesperrt sein. Auf dem Abschnitt ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Auf weiteren Streckenteilen gibt es einen Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt, das betrifft die Fahrten zwischen Fehrbelliner Platz und Berliner Straße sowie zwischen Yorckstraße und Möckernbrücke. Die BVG empfiehlt, zwischen Fehrbelliner Platz und Möckernbrücke die U3 zur Umfahrung zu nutzen.

Auf der U7 gab es erst im September auf zwei Abschnitten Sperrungen, weil ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen werden sollte. Im Vergleich zur bisherigen Technik verspricht sich die BVG durch die neue Anlage diverse Vorteile. Sie soll etwa weniger Strom brauchen sowie weniger störanfällig und wartungsintensiv sein.