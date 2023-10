Diebstahl von Geldautomaten: 27-Jähriger angeklagt

Wegen des mutmaßlichen Diebstahls eines Geldautomaten ist Anklage gegen einen 27-Jährigen erhoben worden. Der Mann soll gemeinsam mit Mittätern im vergangenen März binnen einer Woche drei Geldautomaten beschädigt und einen von ihnen gestohlen haben, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Der Beschuldigte soll zusammen mit drei Mittätern zunächst vergeblich versucht haben, einen Geldautomaten in einer Neuköllner Tankstelle aus seiner Verankerung zu reißen. Eine halbe Stunde später hätten sie dann den Automaten einer Tankstelle in Reinickendorf entwendet und dabei 100.000 Euro erbeutet. Einen weiteren Versuch habe die Truppe knapp eine Woche später in Pankow unternommen.

Der 27-Jährige wurde laut Polizei anhand von Blitzerfotos identifiziert und sitzt seit Juli in U-Haft. Er muss sich nun vor dem Amtsgericht Tiergarten in drei Fällen wegen des banden- und gewerbsmäßigen schweren Diebstahls verantworten, in zwei Fällen wegen des versuchten Diebstahls.

Während einer der Mittäter bereits verurteilt wurde, sind die zwei anderen Tatverdächtigen der Polizei bislang unbekannt. Wo die Beute sich aktuell befindet, sei ebenfalls unklar. Mutmaßlich sind die drei Vorfälle Teil von insgesamt 16 Taten in der Hauptstadt während der ersten Jahreshälfte, so die Polizei.