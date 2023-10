Pro-palästinensische Demo am Brandenburger Tor abgesagt

Eine pro-palästinensische Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin ist abgesagt worden. Angemeldet war für Mittwochnachmittag eine „Solidaritätskundgebung“ mit Palästinensern in Jerusalem und palästinensischen Gefangenen in Israel, angekündigt waren 100 Teilnehmer. Inzwischen sei die Anmeldung der Veranstaltung wieder zurückgenommen worden, teilte die Polizei mit. Weitere geplante palästinensische Demonstrationen oder Kundgebungen zur Unterstützung Israels seien derzeit nicht bekannt.

Berlin (dpa/bb). Eine pro-palästinensische Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin ist abgesagt worden. Angemeldet war für Mittwochnachmittag eine „Solidaritätskundgebung“ mit Palästinensern in Jerusalem und palästinensischen Gefangenen in Israel, angekündigt waren 100 Teilnehmer. Inzwischen sei die Anmeldung der Veranstaltung wieder zurückgenommen worden, teilte die Polizei mit. Weitere geplante palästinensische Demonstrationen oder Kundgebungen zur Unterstützung Israels seien derzeit nicht bekannt.

Israel war am Samstag von der palästinensischen Organisation Hamas massiv angegriffen worden. Hunderte Menschen wurden getötet. Am Sonntag demonstrierten in Berlin etwa 2000 Menschen für die Unterstützung Israels. In Neukölln feierten hingegen einige Dutzend Anhänger eines palästinensischen Vereins den Angriff.