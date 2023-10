Wetter Berlin heute: Trüber Wochenstart, Mittwoch wärmer – Die Vorhersage

Die Woche startet herbstlich trüb in Berlin. Am Montagvormittag ist es stark bewölkt bis bedeckt und zunächst regnerisch.

Wetter in Berlin Trüber Wochenstart, am Mittwoch wieder wärmer

Berlin/Potsdam. Die Woche startet herbstlich trüb und regnerisch in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Montagmorgen mit, dass der Vormittag stark bewölkt bis bedeckt und zunächst regnerisch sei. Bis zum Mittag lasse der Regen nach und ziehe südwärts ab. Ab dem Nachmittag ist es meist trocken, nur in den westlichen und südlichen Landesteilen Brandenburgs kann es lokal Regen oder Sprühregen geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei frischen 12 bis 15 Grad.

Nachts bleibt es stark bewölkt und weitgehend trocken. Im Verlauf bildet sich teils Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 7 Grad. Auch der Dienstag startet mit vielen Wolken, zu Beginn teils neblig-trüb. Es bleibt trocken, nur örtlich kann es etwas regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wolkig und trocken. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Am Mittwoch wird es heiterer. Es bleibt trocken. Abends nehmen die Wolken im Norden Brandenburgs zu. Die Temperaturen klettern von Norden nach Süden auf 20 bis 24 Grad, im Berliner Raum auf bis zu 23 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des DWD im Detail

Dienstag, 10. Oktober: Am Dienstag viele Wolken, zu Beginn teils neblig-trüb. Nach vorübergehenden Auflockerungen ab dem Nachmittag von Westen etwas Regen. Höchsttemperatur 16 bis 18 Grad. Schwacher Wind aus West bis Südwest.

In der Nacht zum Mittwoch wolkig und noch in der ersten Nachthälfte ostwärts abziehender Niederschlag. Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind.

Mittwoch, 11. Oktober: Am Mittwoch heiter bis wolkig und trocken. Am Abend im Norden Brandenburgs Bewölkungszunahme. Teils ungewöhnlich mild, Höchstwerte zwischen 20 Grad in der Prignitz und 25 Grad in der Elbe-Elster-Niederung, im Berliner Raum um 23 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind, im Norden Brandenburgs einzelne Windböen (Bft 7).

In der Nacht zum Donnerstag Bewölkungsverdichtung und von Norden Durchzug eines schmalen Niederschlagbandes mit schauerartigem Regen. Tiefsttemperatur zwischen 15 und 12 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, mit Bereich des Niederschlages vorübergehende Drehung auf West bis Nordwest. Lokal Windböen (Bft 7).

Donnerstag, 12. Oktober: Am Donnerstag im Norden Brandenburgs und im Berliner Raum zunächst stark bewölkt bis bedeckt, später heiter bis wolkig und trocken. Im Süden Brandenburgs jedoch den ganzen Tag dichte Bewölkung und zeitweise Regen. Erwärmung auf 16 bis 18 Grad. Überwiegend mäßiger Wind um West.

In der Nacht zum Freitag vielerorts gering bewölkt oder wolkig und niederschlagsfrei. Lokal flache Nebelfelder. Im Süden weiter starke Bewölkung, leichter Regen nicht ausgeschlossen Temperaturrückgang auf 11 bis 7 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Die Vorhersage des Wetterdienstes finden Sie auch auf den DWD-Seiten.