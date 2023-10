SPD bereitet neue Maßnahmen im Umgang mit Asylbewerbern vor

Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» hängt in der Landeserstaufnahme für Asylbewerber (LEA) an einer Wand.

Die SPD in Brandenburg hat in der Debatte um die Flüchtlings- und Asylpolitik neue Vorschläge eingebracht. In einem Entwurf für den Leitantrag zum Landesparteitag im November wird dazu eine Umstellung der Leistungsgewährung für Asylbewerber vorgeschlagen. Zudem soll im Fall der Zuwanderung die Aufnahme der Arbeit so rasch wie möglich erfolgen. Auch sollen bestehende Sanktionsmöglichkeiten von Jobcentern und Arbeitsagenturen stärker durchgesetzt werden. Diese Vorschläge bestätigte SPD-Generalsekretär David Kolesnyk der dpa am Sonntag. Zuvor hatten „Märkische Oderzeitung“ und „Märkische Allgemeine“ berichtet.