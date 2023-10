Liedtke: Angriff auf Israel erschüttert zutiefst

Potsdam (dpa/bb). Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hat sich erschüttert gezeigt über den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel. „Der inakzeptable Angriff der Hamas auf Israel, seine Soldaten und sein Volk erschüttert mich zutiefst. Konflikte lassen sich nie mit Gewalt lösen“, erklärte Liedtke am Sonntag. Im Innenhof des Landtags hängt ihr zufolge seit Sonntag die Flagge Israels.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Bei den Großangriffen kamen mindestens 600 Menschen in Israel ums Leben. Mehr als 2000 weitere seien verletzt worden, teilte das Pressebüro der Regierung am Sonntag auf Facebook mit. Mehr als 100 Menschen in Israel seien entführt worden.

Das Land reagierte mit Gegenangriffen. Bei den israelischen Angriffen im Gazastreifen wurden bislang mindestens 370 Menschen getötet und 2200 verletzt. Das teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die Kämpfe und der Beschuss dauerten am Sonntag an.