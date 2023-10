Extremismus Demokratiefest gegen „Reichsbürger“ in Rutenberg

Lychen (dpa/bb). Etwa 150 Menschen haben mit einem Demokratiefest im Lychner Ortsteil Rutenberg (Uckermark) Zusammenhalt gegen „Reichsbürger“ demonstriert. Das Dorf wehrt sich dagegen, dass das „Königreich Deutschland“ sich dort ausbreiten will. Der Brandenburger Verfassungsschutz rechnet es dem sogenannten Reichsbürger-Milieu zu. „Hinter dieser so nett klingenden Bezeichnung des Königreiches steckt natürlich eine Idee, die wir nicht mittragen können“, sagte Ines Lehmann-Günther als Sprecherin der Initiative Demokratiebündnis Rutenberg auf dem Fest. Diese Idee sei antidemokratisch und antisemitisch. „Wenn sie unsicher sind, ob das vielleicht doch nur liebe nette Menschen sind, die nur Möhren anbauen wollen, hören sie uns einfach zu“, sagte sie an Teilnehmende gerichtet.

Auch der grüne Bundestagsabgeordnete Michael Kellner, die grüne Landtagsabgeordnete Carla Kniestedt und der Generalsuperintendent der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Kristóf Bálint, waren beim Demokratiefest dabei. Ein Erntegottesdienst wurde gefeiert und in einem Zelt wurden Kaffee und Kuchen ausgeteilt, es gab Kunst und ein Musikprogramm.

Im gesamten Dorf sind mittlerweile Transparente und Plakate gegen die „Reichsbürger“ angebracht, darunter an Zäunen und in Vorgärten. So hängt etwa neben der Kirche ein Transparent mit der Aufschrift „Kehrt um Reichsbürger. Euer „Königsweg“ ist eine Sackgasse“.

Der brandenburgische Verfassungsschutz befürchtet, dass sich das dem sogenannten Reichsbürger-Milieu zugerechnete „Königreich Deutschland“ in dem Ortsteil von Lychen ansiedeln könnte. Es hat 2019 im Ort ein Grundstück erworben, wie Lehmann-Günther erläuterte. „Sie fühlen sich gestört von uns, verhalten sich aber ruhig“, sagte sie der dpa. Es gebe keinen Kontakt.

Das Demokratiebündnis trifft sich seit Jahresbeginn alle 14 Tage. Die Bürgermeisterin von Lychen, Karola Gundlach versprach weitere Unterstützung. Rutenberg sei ein besonderer Ort geworden. Seit fast einem Jahr gehe es um das Thema „Königreich Deutschland“. In Rutenberg habe sich dadurch eine echte Gemeinschaft entwickelt, sagte Gundlach. Gegen Rechts aufzutreten und die Demokratie zu verteidigen sei wichtig. „Machen sie einfach weiter so, ich unterstütze.“

Geplant sind Lehmann-Günther zufolge weitere Informationsveranstaltungen, die darüber aufklären sollen, wie völkische Gemeinschaften vorgingen bei ihrer Unterwanderung von Dorfgemeinschaften. Laut Verfassungsschutz hielt ein Strohmann für das „Königreich Deutschland“ in Rutenberg Ausschau nach Land und Immobilien. Auch die Bürgermeisterin von Lychen, Karola Gundlach, kündigte an, sie werde einschreiten, wenn es zu Verstößen gegen Gesetze und Verordnungen komme, etwa was das Baurecht anbetrifft. Das „Königreich Deutschland“, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird, lehnt die geltende Rechts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland ab.