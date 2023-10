Angriff auf Israel: SPD-Innenpolitiker verurteilt Jubel

Hakan Demir (SPD) nimmt an der Debatte teil.

Mit Empörung hat der Berliner Innenpolitiker Hakan Demir auf die von einigen Menschen in seinem Wahlbezirk zur Schau gestellte Freude über die Angriffe der palästinensischen Hamas in Israel reagiert. Es sei „eine Schande“, wenn sich Menschen über Tod und Geiselnahmen freuten, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.