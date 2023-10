Wegner: „Berlin steht uneingeschränkt an der Seite Israels"

Am Sonntag protestieren Hunderte Menschen gegen den Angriff auf Israel. Am Rande gab es auch eine kleinere Gegendemonstration.

Berlin. Rund 800 Menschen haben sich um 14 Uhr am Sonntagnachmittag am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte versammelt, um ihre Solidarität mit Israel auszudrücken. Viele von ihnen haben Israel -Fahnen mitgebracht und selbstgemachte Plakate. "Don't kill civilians" steht darauf zu lesen und "Kein Geld an Gaza/Hamass".

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin und Brandenburg (DIG) hatte am Samstag dazu aufgerufen, sich an einer Demonstration vor dem Brandenburger Tor zu beteiligen. „Diesen islamitischen Barbaren muss ein Riegel vorgeschoben werden - ob im Gaza-Streifen oder in Berlin“, sagt Paula Ranft vom Jungen Forum der DIG. Jetzt sei Stunde der Solidarität mit Israel.

Angriff auf Israel: Berlins Regierender Bürgermeister mit klarem Appell

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sind zum Brandenburger Tor gekommen. „Berlin steht uneingeschränkt an der Seite Israel", sagt Wegner. Israel habe uneingeschränkt das Recht, sich gegen den inakzeptablen Terror zu verteidigen. "Zugleich appelliere ich aber, dass wir uns in Berlin nicht spalten lassen." Judenhass habe auf Berlins Straßen nichts zu suchen.

Kurz hinter dem für die Pro-Israel-Kundgebung auf dem Pariser Platz demonstrieren junge Männer mit Palästinensischer Fahne Ihre Zustimmung zum Terrorangriff der Hamas auf Israel.

Foto: Isabell Jürgens

Israel wird seit Samstagmorgen von der Hamas angegriffen. Die israelische Luftwaffe hat nach den überraschenden Großangriffen militanter Palästinenser in der Nacht zum Sonntag weitere Ziele im Gazastreifen attackiert. In den Kämpfen seit Samstag kamen auf beiden Seiten bislang Hunderte Menschen ums Leben. In Israel berichteten Medien mit Stand Samstagabend von 300 Toten und etwa 1600 Verletzten. Im Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag 313 Menschen getötet und 1990 verletzt worden.

Israelische Streitkräfte gehen hinter einem Fahrzeug in Sderot in Stellung.

Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Die DIG forderte die Bundesregierung und andere Länder auf, ebenso konsequent auch gegen alle Unterstützer dieser Terrororganisation in Deutschland vorzugehen, denn sie stellten „eine konkrete Gefahr für die hier lebenden Juden und Israelis dar“. Die Demonstration am Sonntag wurde vom Jungen Forum der DIG und der Jüdischen Studierendenunion organisiert.

