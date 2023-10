Diese Süßigkeiten nimmt der Adlon-Chef mit nach Bangkok

Adlons Chef Patissier Steffen Holle reist als kulinarischer Botschafter nach Bangkok. Worauf er sich in Thailands Hauptstadt am meisten freut.

Adlons Chef Patissier Steffen Holle am 1. Oktober 2023 mit gepackten Koffern, er geht für zwei Wochen in das Schwesterhotel in Bangkok und stellt dort seine Torten vor. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Berlin. Quark ist es, der Steffen Holle Sorgen bereitet. Seine Koffer sind gepackt, Zutatenlisten geschrieben und gemailt, aber der Quark ist es, der ihn in Gedanken nicht loslässt. „Ohne Quark kann ich weder meine Eierschecke noch einen echten deutschen Käsekuchen machen“ erklärt er. „Und Quark ist in Asien sehr schwer bis überhaupt nicht erhältlich. Das wurde mir schon aus Bangkok mitgeteilt.“

Und auch wenige Tage vor seiner Abreise nach Bangkok war die „Quark-Frage“ noch nicht endgültig geklärt. Erst eine Pralinen-Schulung in Paris brachte die Lösung vor dem Abflug in die thailändische Hauptstadt am vergangenen Sonnabend. Der 36-Jährige Chef Patissier im Hotel Adlon Kempinski Berlin war noch von vergangenem Sonntag bis zum Donnerstag in Paris an der L’École Valrhona, einer Art Pralinen-und Schokoladenschule des bekannten Schokoladenherstellers. „Es gibt ein französisches Produkt, das sehr gut als Ersatz für Quark genommen werden kann“, erklärt Holle. „Über den Einkauf im Hotel Sindhorn Kempinski wurde mir mitgeteilt, dass dieses Produkt auch in Thailand verfügbar ist.“

Holle wird ab der kommenden Woche im Rahmen einer Cross Promotion seine Produkte und sein Können für zwei Wochen im Schwesterhotel Sindhorn Kempinski Bangkok vorstellen und zeigen. „Wir haben in diesem Jahr bereits Chefköche aus anderen Kempinski-Hotels im Adlon zu Gast gehabt, die Fünf-Gänge-Menüs zubereitet haben“, erklärt Adlon-Sprecherin Sabina Held. „Nach einem Chefkoch aus Mexiko kam eine Chefköchin aus Bangkok und anschließend ein Chefkoch aus China. Im November erwarten wir noch einen Chefkoch aus dem The David Kempinski Tel Aviv.“

Adlon-Pralinen im Gepäck nach Bangkok

Der kulinarische Botschafter aus dem Adlon wird in Thailand Torten, Kuchen und Desserts anbieten. „Geplant habe ich auf jeden Fall Eierschecke, Käsekuchen, Apfel- und Pflaumenkuchen, Frankfurter Kranz, Baumkuchen und selbstverständlich unsere Adlon-Torte“, erklärt er. „Das ist eine Kreation von meinem Patisserie-Team und mir anlässlich des 25. Jubiläums des Adlons seit Wiedereröffnung im vergangenen Jahr.“ Er gehe davon aus, auch diverse Nachspeisen herstellen und anrichten zu dürfen. „Als Gastgeschenke habe ich unsere veganen Adlon-Pralinen im Gepäck“, sagt er. „Das Rezept kann ich nicht verraten, ich habe mich aber von Himbeeren inspirieren lassen.“

Chef Patissier Steffen Holle richtet Baumkuchen an.

Die Antwort auf die Frage, warum das Adlon den Chef Patissier nach Bangkok schickt und keinen Koch, kann er nur erahnen. „Ich vermute, dass hängt mit dem Geburtstag des Kempinski-Gründers Berthold Kempinski zusammen. Er wäre am 10. Oktober 180 Jahre alt geworden und rund um dieses Jubiläum gibt es in allen Kempinski-Häusern besondere Aktionen“, erklärt Holle. „Das Sindhorst Kempinski Bangkok hat ein Café im europäischen Stil mit dem Namen Berthold Delikatessen. Dort können dann die Gäste aus aller Welt die Adlon Torte und meine anderen Kuchen und Torten probieren.“

Konditorenkarriere begann ins Hermsdorf

Für den in Potsdam geborenen und nach der Wende in West Berlin aufgewachsenen Holle begann das Berufsleben mit einer Konditorenlehre in der Feinbäckerei und Konditorei Laufer in Hermsdorf. 2013 nahm er dann an den Landes- und Bundeswettbewerben des Konditorenhandwerks teil. Mit großem Erfolg: erst gewann er in Berlin, dann den bundesweiten Entscheid.

„Ich wollte dann moderner und mit noch hochwertigeren Zutaten arbeiten, daher habe ich mich für den Weg in die Hotellerie entschieden“, so Holle. Er ging für eineinhalb Jahre ins Marriott Hotel Berlin, machte seinen Meister und wurde zum ersten Mal Vater. Mit 27 hat es sich dann im Adlon beworben. „Ich habe im Restaurant und in der Brasserie ein Jahr Desserts gemacht, für Bestellungen à la carte und den Roomservice zubereitet, kleine Desserts selber entwickelt und eigenes Eis gemacht“, beschreibt er seinen damaligen Aufgabenbereich.

Nach einem Abstecher als Betriebsleiter zurück ins Adlon

Nach verschiedenen Stationen kam er als Chef in die Hauptpatisserie vom Adlon. „Der Executive Küchenchef sah offenbar Potenzial in mir. Das war für mich ein Riesensprung“, sagt Holle. „Mit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir alles gemacht. Für den Bundespresseball, die Silvesterpartys, für den Brunch, Weihnachten und den Afternoon Tea.“ Sehr viel Arbeit, sehr wenig Familienleben, so Holle.

Frankfurter Kranz von Adlons Chef Patissier Steffen Holle.

Er verließ das Hotelleben und wurde für drei Jahre Betriebsleiter bei der Firma Walter Confiserie, einem von drei Berliner Traditionsbetrieben neben Sawade und Rausch Schokoladen. Während dieser drei Jahre kam auch sein zweiter Sohn zur Welt. „Nach den drei Jahren habe ich den Wunsch verspürt wieder etwas anderes machen“, sagt Holle. „Da ich immer den Kontakt zum Adlon gehalten habe und auch zwischenzeitlich bei großen Veranstaltungen ausgeholfen habe, wurde ich vom Adlon angesprochen, ob ich nicht wieder im Hotel für sie arbeiten möchte.“

Große Vorfreude auf das scharfe thailändische Essen

„Kreatives Arbeiten macht mir am meisten Spaß, aber auch der Wandel in der Gastronomie und Hotellerie ist spürbar geworden, das Arbeiten im Hotel ist jetzt familienfreundlicher als noch vor ein paar Jahren“, begründet er seinen Wechsel. „Eine Woche arbeite ich ganz strikt 40 Stunden in der Woche, in der anderen Woche können auch schon mal Überstunden dazu kommen. So kann ich als Vater besser und planbarer für meine Kinder da sein.“

Auf seine erste Reise nach Bangkok freut er sich besonders. „Ich kenne schon eine thailändische Mitarbeiterin aus ihrer Zeit in Berlin und hoffe, dass sie mir viel von Bangkok zeigt“, sagt Holle. „Besonders aber freue ich mich auf das scharfe Essen in Thailand.“