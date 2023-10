Dahme-Spreewald wählt neuen Landrat: Drei Bewerber im Rennen

Ein Wähler steckt bei einer Wahl seinen Wahlzettel in eine Urne.

Im Landkreis Dahme-Spreewald wird am Sonntag ein neuer Landrat gewählt. Rund 150.000 Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Zu Wahl treten die drei Bewerber Susanne Rieckhof (SPD), Sven Herzberger (parteilos) und Steffen Kotré (AfD) an. Stephan Loge (SPD) geht nach fast 16 Jahren als Landrat in den Ruhestand.