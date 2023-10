Hertha zu Richtung weisendem Spiel nach Schalke

Hertha BSC will in der zweiten Fußball-Bundesliga im Duell der Absteiger Gegner Schalke 04 in den Abstiegsregionen belassen. Hertha-Trainer Pal Dardai hat für die Partie am Sonntag in Gelsenkirchen (13.30 Uhr/Sky) mindestens einen Punkt auf der Rechnung, mit einem vierten Saisonsieg aber würde der 47-Jährige den oberen Tabellenregionen wieder in den Blick nehmen. Hertha liegt nach acht Spieltagen auf dem 13. Rang, könnte mit drei Zählern mindestens zwei Plätze gut machen. „Ein schöner Sieg könnte viele Sachen öffnen für uns“, sagte Dardai.

Dabei muss Dardai in der Veltins Arena noch auf seinen Sohn Palko Dardai verzichten wie auch Ibrahim Maza, Linus Gechter, Agustin Rogel sowie Torhüter Marius Gersbeck, der in der kommenden Woche wieder in die Mannschaft integriert werden soll.