Familiennacht trotzt dem Regen

Berlin. Auch wenn viele Veranstaltungen der Familiennacht in Berlin und Umland am Samstag ins Wasser fielen – sie war wieder, inzwischen die dreizehnte, ein voller Erfolg. Zwar fielen angesichts des Dauerregens, der pünktlich zu Veranstaltungsbeginn begann, die meisten der von den meisten Kindern so geliebten Lagerfeuer aus. Dafür strömten diese mit ihren Eltern umso zahlreicher zu den anderen angekündigten 140 Terminen.

So waren im Stadtschloss Moabit in den drei frühen Abendstunden Hunderte, die an den Lesungen, Spielen und Bastelrunden teilnahmen. Sehr beliebt war die Rhythmusgruppe, die Turan Temizer im unteren Saal mit geöffneten Zwischenwänden abhielt. Er machte mit den Kindern verschiedene Rhythmen durch, die sie später beim Tanz nochmals ausprobierten. Temizer leitet einen Kinderchor, bei dem sonst 45 Kinder proben – in der Familiennacht waren es noch mehr.

Doch die meisten Veranstaltungen waren nicht offen, man hatte sich vorher anmelden müssen. Im Atze Musiktheater in Mitte zum Beispiel: Dort wurden die Kinder mit ihren Eltern hinter die Kulissen und dabei auch in die dunklen Ecken des Theaters geführt, es ging um den Klang. Wie klingt Dunkelheit? Haben Töne Farben? Ja, sagten die Kinder nach der Veranstaltung.

Brot backen und den Zauber der Fliederfee brechen

In Neukölln lernten andere Kinder in der gleichen Zeit, was sich in einer Bäckerei nachts tut. Die Bio-Bäckerei Märkisches Landbrot hatte zur Back-Aktion geladen. Und im Probensaal des Staatsballets in Charlottenburg-Wilmersdorf konnten sie sich tanzend durch den Ballsaal bewegen, mit Eltern übrigens. Aber eigentlich ging es darum, den Zauber der Fliederfee zu brechen, der Prinzessin Aurora in ihrem eigenen Schloss bedrohte – mit Hilfe einer Balletpantomime.

Auch im Samurai Museum in Mitte lernte man hinterhältige Wesen kennen: Die Yokai oder Mononoke, sie sind Bestandteil des japanischen Volksglaubens, doch hier weitgehend unbekannt. In Pankow war die Familien-Maker-Nacht der Klax-Schule ein voller Erfolg, in der Erfinderwerkstatt ging es diesmal speziell ums Recycling.

