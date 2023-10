Platz drei: Judoka aus Spremberg im Halbfinale chancenlos

Der KSC Asahi Spremberg hat die Judo-Bundesliga auf Platz drei beendet. Die Lausitzer verloren am Samstag beim Final Four in Abensberg ihr Halbfinale gegen den späteren Meister TSV Esslingen mit 2:12 (17:117). Für Spremberg punkteten nur Elija Märkt (bis 81 kg) und Mariusz Krueger (bis 100 kg). Für die Lausitzer, die erstmals als Meister der Gruppe Nord das Final Four erreicht hatten, ist es die erste Medaille seit dem Bundesliga-Aufstieg 2017.