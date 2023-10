Berliner IHK vom Senat enttäuscht

Berlin. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat sich vom neuen Senat und dem Regierenden Bürgermeister in den ersten sechs Monaten weitaus mehr erwartet. Verwaltungsreform, Digitalisierung und Mobilitätswende kommen nicht so richtig voran. Was die IHK von der Politik fordert, darüber sprach die Berliner Morgenpost mit dem Präsidenten der Kammer, Sebastian Stietzel.

Berliner Morgenpost: Herr Stietzel, der Senat ist vor einem halben Jahr sehr ambitioniert gestartet, die Stadt solle wieder funktionieren, hieß es. Wie bewerten Sie den ersten Aufschlag?

Sebastian Stietzel: Das klingt alles erst einmal ganz gut, was im ersten Halbjahr gesagt und versprochen wurde. Für einen Senat, der nur dreieinhalb Jahre Zeit hat und deswegen unter Zeitdruck steht, hätte sich die Berliner Wirtschaft allerdings gewünscht, dass da mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und Mut sofort dickere Bretter gebohrt werden.

Mehr Tempo wird seit Jahren gefordert, zum Beispiel bei der Verwaltungsreform. Sind Sie mit den bislang gestarteten Initiativen zufrieden?

Die Verwaltungsreform ist ein gutes Beispiel. Wir haben es sehr positiv begrüßt, dass im Koalitionsvertrag festgehalten ist, auf dem Vorschlag der Vorgängerregierung aufzusetzen. Das war ein Zeichen, dass es jetzt schnell vorwärts gehen soll. Auch richtig war, dass man jetzt die Bezirke einbindet. Warum jetzt aber sechs Monate vergangen sind, ohne eine wirkliche Umsetzungsmaßnahme, und jetzt noch einmal bis Ende 2024 Zeit verstreichen soll, bis es in die Umsetzung geht, ist schon ein wenig enttäuschend. Vor allem vor dem Hintergrund, dass für wirkliche Veränderungen die Verfassung geändert werden muss.

Was könnte ohne Verfassungsänderung sofort verbessert werden?

Es geht um Genehmigungsvereinfachungen, strukturelle Fragen der Zusammenarbeit, die man schon vorab lösen könnte. Das Sofortprogramm ist ja auch mit den Worten umschrieben, man wolle mutig Neues wagen. Mutig wäre es gewesen, sich nicht erst mit der Frage aufzuhalten, ob man eine Verfassungsänderung braucht, sondern gleich den Prozess dafür in die Wege zu leiten. Viele Verwaltungsprozesse werden durch die Ausführungsvorschriften verzögert. Der Senat könnte sie auf den Prüfstand stellen oder – wie in anderen Bundesländern geschehen – aussetzen, bis der Nachweis geführt wird, dass man sie tatsächlich braucht.

Ist das grundsätzlich ein Problem der Politik, dass kein Erkenntnisproblem herrscht, sondern ein Umsetzungsproblem?

Das ist in Berlin seit zehn Jahren auch von mir der meistzitierte Satz. Das gilt insbesondere für die Verwaltungsmodernisierung. Hier sind in den vergangenen 20 Jahren jede Menge Papiere geschrieben worden, die umgesetzt werden könnten.

Immerhin die neue Bauordnung soll zügig vorgelegt werden. Das müssten Sie doch begrüßen?

Die Bauordnung anzugehen, ist ein absolut richtiger Schritt, auf den wir lange gewartet haben. Allerdings hätten wir uns einen größeren Wurf gewünscht. Deshalb hoffen wir, dass das angekündigte Schneller-Bauen-Gesetz jetzt auch schnell umgesetzt wird und endlich die großen baupolitischen Stellschrauben anpackt. Angesichts der großen Wohnungsnot sollte ein Schneller-Bauen-Gesetz besser heute als morgen verabschiedet werden.

Muss man dem Senat nicht zugutehalten, dass sich hier das Umfeld mit gestiegenen Materialkosten, Inflation und Zinsen verschärft hat. Kommt so ein Gesetz da zur Unzeit?

IHK-Präsident Sebastian Stietzel wünscht sich vom Senat mehr Elan. Von den Ankündigungen, mutig Neues zu wagen, lässt sich nach sechs Monaten aus Sicht des Präsidenten nicht viel erkennen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Im Gegenteil: Die Baukosten sind gestiegen, die Zinsen auch, wir haben eine hohe Inflation und eine hohe Regulierung. Ein Schneller-Bauen-Gesetz würde zumindest die Regulierung vereinfachen. Wenn sich das wirtschaftliche Umfeld wieder bessert, kann dann gleich gebaut werden. Wir bräuchten gerade eine intensive Bautätigkeit, aber es baut kaum jemand. Jemandem, der dennoch so mutig ist, derzeit ein Bauvorhaben anzugehen, den roten Teppich auszulegen, wäre also die absolut richtige Maßnahme.

Eine Ihrer Forderungen zum Start des Senats war, für Investitionsvorhaben Genehmigungsfiktionen zu erteilen, wenn die Anträge nicht rechtzeitig bearbeitet werden. Spüren Sie da Bewegung im Senat?

Ja, es gibt die positive Rückmeldung, dass Genehmigungsfiktionen an einigen Stellen für bestimmte Verfahren durchaus ein gangbarer Weg sein könnten. Aber genau so vage wird es formuliert. Dass dieser Weg konsequent und mutig eingeschlagen wird, nehme ich aktuell noch nicht wahr.

Ein anderes Dauerthema ist die Digitalisierung, vor allem der Verwaltung. Alle sind sich einig, dass das eine gute Sache wäre. Aber die Realität sieht eher düster aus. Haben Sie eine Idee, wie man dieses Riesenthema beschleunigen könnte?

Wir begleiten auch diesen Prozess schon sehr lange. Es gibt das E-Government-Gesetz aus dem Jahr 2016, das sehr viel regelt. Wenn es konsequent umgesetzt würde, stünde Berlin heute besser da. Hier stockt es aber an vielen Stellen. Es gibt Zuständigkeitsfragen, das landeseigene Dienstleistungszentrum ITDZ ist noch nicht als zentraler Dienstleister aufgestellt. Es wird jetzt an einer Fortschreibung des Gesetzes gearbeitet, und ein Digitalkabinett ist angekündigt. Aber auch hier brauchen wir deutlich mehr Geschwindigkeit.

Der Senat versucht bei der E-Akte, die Pro­bleme so ein wenig auf den privaten Dienstleister zu schieben. Ist am Ende die Wirtschaft Teil des Problems?

Es ist sehr sportlich, diese Brücke von einem einzelnen Dienstleister auf die ganze Wirtschaft zu schlagen. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Die Wirtschaft wird generell viel zu selten für die Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung eingebunden. Das liegt aus meiner Sicht daran, dass die Mitarbeiter in den Vergabestellen häufig nicht wissen, wie sie im Rahmen der Ausschreibung mit innovativen Lösungsansätzen umgehen sollen. Die Wirtschaft hat ja diese Digitalisierungsprobleme, vielleicht sogar viel größere, oft bereits in und für ihre Unternehmen lösen müssen.

Der Senat hat in den ersten 100 Tagen den letzten Teil des Mobilitätsgesetzes verabschiedet. Es geht um den Wirtschaftsverkehr. Unter anderem ist geplant, innerhalb der kommenden zwei Jahre ein Konzept für den Lieferverkehr vorzulegen. Sind Sie damit zufrieden?

Dass dieses Kapitel in das Mobilitätsgesetz gehört, wie wir es seit Jahren fordern, und dass auch der Lieferverkehr explizit auf der Agenda des Senats steht, begrüßen wir sehr. Dass jetzt aber wieder zwei Jahre ins Land streichen sollen, bis es in die Umsetzung geht, ist das Gegenteil von der Berlin-Geschwindigkeit, die wir bräuchten.

Der Wirtschaftsverkehr hat in den vergangenen Jahren extrem zugenommen. Wie könnte eine Lösung aus Ihrer Sicht aussehen?

Es gibt klassische Lösungen, wie zum Beispiel, mehr Lieferzonen einzurichten und die, die da sind, auch für den Lieferverkehr frei zu halten. Wir diskutieren aber auch mit vielen Anbietern aus der Wirtschaft über kreativere Lösungen.

Wie könnten die aussehen?

Da geht es zum Beispiel um temporäre oder gar buchbare Lieferzonen für verschiedene Tageszeiten oder zum Beispiel digitale Beschilderungen, um den Straßenraum flexibler zu nutzen. Es gibt viele Lösungen, die in Berlin entwickelt werden, aber hier gar nicht zur Anwendung kommen. Das ist auch so ein Berliner Problem: Es gibt viel kreatives Potenzial und viel wissenschaftliche Expertise, die überall auf der Welt zur Anwendung kommt, aber nicht in Berlin.

Der Senat erweckt den Eindruck, keinem Verkehrsteilnehmer wehtun zu wollen. Der motorisierte Individualverkehr soll nicht eingeschränkt werden, Parkplätze nach Möglichkeit nicht wegfallen, der Radverkehr zu seinem Recht kommen und auch die Fußgänger nicht vernachlässigt werden. Uns fehlt die Fantasie, wie das alles gelingen soll?

Selbstverständlich gibt es Möglichkeiten, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren – insbesondere den stehenden Verkehr innerhalb des S-Bahn-Rings. Dafür müsste man zum Beispiel konsequent den ÖPNV ausbauen. Wenn das geschehen soll, müsste man auch alle Mittel darauf konzentrieren und nicht in konsumtive Geschenke, wie die Subventionierung des 29-Euro-Tickets, stecken.

Sehen Sie die Mobilitätsfrage auch als ein wichtiges Thema für den Wirtschaftsstandort? Überall auf der Welt wird die Mobilitätswende eingeleitet oder vollzogen – in Berlin aber nicht.

Das ist auf jeden Fall ein Problem. Allen alles recht machen zu wollen, ist Teil der politischen DNA. Wenn wir aber fragen, was braucht die Stadt, dann sind das konsequente und mutige Lösungen, die vielleicht nicht jedem gefallen. Viele unserer Mitgliedsunternehmen fordern Maßnahmen für eine nachhaltige Mobilitätswende ein. Die Mobilitätswende ist aber mehr, als hier eine Straße für den Durchgangsverkehr zu sperren und dort über Parkplätze zu streiten. Wir müssen uns über die Stadtplanung insgesamt Gedanken machen. Berlin hat im Gegensatz zu anderen Metropolen noch die Möglichkeit, etwas zu verändern. In immer mehr neuen Quartieren werden auch neue Mobilitätskonzepte ausprobiert. Wir müssen also gemeinsam eine Vision für die Stadt entwickeln: Wohnungsbau, Gewerbeflächensicherung und nachhaltige Entwicklung dabei ebenso wie die Mobilitätswende. Das hat auch mit Ansiedlungspolitik zu tun. Aber das ist sehr wahrscheinlich nicht zu schaffen, wenn man es allen recht machen will.

Eine Vision könnte auch sein, 2035 eine Weltausstellung zu organisieren oder 2036 Olympische Spiele. Was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll?

Und auch noch die Internationale Bauausstellung. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner konnte sich ursprünglich alle drei Veranstaltungen vorstellen. Die Prüfaufträge dazu stehen im Koalitionsvertrag. Berlin muss sich auch alle drei Veranstaltungen zutrauen. Jetzt ist es aber so, dass im Haushaltsentwurf nur zwei von drei Projekten finanziell unterlegt sind. Und die Expo nicht. Fakt ist: Wenn wir durch Halbherzigkeit riskieren, dass wir am Ende 0 von 3 Großveranstaltungen haben, gefährden wir auch den Booster, den allein schon die Konzeptionierung solcher Veranstaltungen ergeben könnte – von der tatsächlichen Umsetzung ganz zu schweigen.

Wäre da nicht eine Expo sinnvoller, weil die Entscheidung über die Austragung Olympia eher ein Glücksspiel ist?

Es geht nicht darum, welche Bewerbung aussichtsreicher ist. Bei jeder Bewerbung kann es dazu kommen, dass ein Wettbewerber ein besseres Konzept vorschlägt. Wenn wir uns aber nicht einmal mehr mit den Konzepten beschäftigen, dann vergeben wir uns eine Chance.

Derzeit werden die neuen Hochschulverträge verhandelt. Gebe es hier Möglichkeiten, das riesige Potenzial aus der Wissenschaft besser für das Vorankommen der Stadt zu nutzen?

Wir finden es sehr schade, dass sich der Senat immer noch so schwertut, Transfer neben der Forschung und der Lehre als dritte Säule für die Hochschulfinanzierung zu betrachten und das auch konsequent in die Verträge mit aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass Innovationen aus Berlin auch in Berlin zur Anwendung kommen. Da könnte und müsste es noch mehr Kooperationsimpulse zwischen Hochschulen und Unternehmen geben.

Ein immer größer werdendes Thema – auch für Forschung und Wissenschaft – ist die Fachkräftesicherung und -gewinnung. Aber auch hier hakt es. Wie groß ist das Problem für Sie?

Für die Berliner Wirtschaft ist es ein großes Problem. Wir reden seit Jahren darüber, und mittlerweile handelt sich nicht mehr nur um einen Fachkräftemangel, sondern betrifft alle Bereiche und Qualifikationen. Auch die Verwaltung spürt das auf allen Ebenen. Uns fehlen die Talente. Dafür braucht es eine gemeinsame Anstrengung und eine zentrale Steuerung. Im Sofortprogramm des Senats sind drei neue Koordinierungsstellen verabredet, aber keine, die sich mit dem Fach- und Arbeitskräftemangel beschäftigt. Hier legt der Senat keinen ausreichenden Fokus darauf.

Wenn Sie in das nächste Halbjahr blicken, was erwarten Sie da vom Senat?

Es ist jetzt genug Zeit vergangen, sich zu überlegen, was gemacht werden soll. Es dürften sich auch alle in ihren Rollen und Verwaltungen eingefunden haben. Jetzt muss gemacht werden.