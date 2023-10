Neue Pläne für die größte Brache im Berliner Zentrum

Berlin. Die Brache an der Wilhelmstraße gegenüber dem Bundesfinanzministerium – die letzte große Freifläche in der Innenstadt – soll für einen Schulneubau genutzt werden. Dafür setzen sich die Bezirksverordneten in Berlin-Mitte auf Antrag der SPD ein. Das Bezirksamt Mitte soll den Senat auffordern, das sogenannte Postblock-Areal für eine Erweiterung der Grundschule am Brandenburger Tor (GSBT) freizugeben. Der Handlungsbedarf sei „von enormer Dringlichkeit“, hieß es.

Die 13.200 Quadratmeter große Brache wird vorwiegend als Parkplatz genutzt. Direkt daneben startet an der Ecke zur Zimmerstraße der Heißluftballon, geht er in die Luft, ist er weithin zu sehen. Nahe am Checkpoint Charlie gelegen tummeln sich hier viele Touristen. Manche finden es kurios, was im Zentrum Berlins so auf einer riesigen Freifläche herumsteht: auf der einen Seite hie und dort mal ein Auto, dazwischen bricht Wildwuchs durch den Asphalt. Auf der anderen Hälfte warten Trabis im Gras auf Mieter, um dann in Kolonnen loszuknattern, der Ballon, die knallrote Currywurstbude, Trabis auf dem Kassen-Dach, Souvenirkram.

Christian Lindner kippte die Erweiterungsbaupläne für das Finanzministerium

Eigentlich sollte die Freifläche für eine Erweiterung des Bundesfinanzministeriums genutzt werden. Die Pläne waren fertig, der Neubau sollte im Jahr 2025 beginnen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kippte im Juli das Projekt – aus Kostengründen. Man solle dort besser bezahlbaren Wohnraum schaffen, sagte Lindner.

Ein Parkplatz mit ein wenig Wildwuchs: So präsentiert sich das Gelände an der Wilhelmstraße, das bebaut werden kann - mehr als 13000 Quadratmeter Fläche, hier auf der linken Seite des Zauns bis zur Leipziger Straße.

Foto: Birgit Lotze / BM

Für den Bezirk Mitte kommt die Gelegenheit wie gerufen. Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) hatte sich zwar noch 2019 ebenfalls für Wohnungsbau an dieser Stelle eingesetzt, doch der Bezirk steht jetzt vor anderen großen Herausforderungen. Inzwischen ist es speziell im Regierungsviertel schwierig, die notwendigen Schulplätze zur Verfügung zu stellen. Daher meldet jetzt Mitte neuen Anspruch an.

Kritische Lage an der Grundschule am Brandenburger Tor

Besonders kritisch ist die Lage an der Grundschule am Brandenburger Tor, die sich ebenfalls an der Wilhelmstraße befindet. Bereits im Schuljahr 2018/19 war die Schule zu mehr als 130 Prozent ausgelastet: Bis 2030 soll sich die Situation laut Schulentwicklungsplan drastisch verschlechtern. Dann sollen im Schulsprengel mehr als doppelt so viele Kinder im schulpflichtigen Alter wohnen. Die erwartete Schülerzahl: 908 Kinder. Die Kapazitäten: 432. Lesen Sie auch: Berlin halbiert die Zahl der fehlenden Lehrer

Bereits in diesem Sommer hat der Bezirk Mitte einen Befreiungsschlag unternommen, der bei Eltern und Schule für viel Unmut gesorgt hat: Um mehr Platz für den Regelschulbereich zu schaffen, wurde die Staatliche Europaschule Berlin (SESB) ausgegliedert – die russischsprachigen Klassen wurden in die Brüder-Grimm-Grundschule in Wedding verlegt. Damit wurde der GSBT ein über Jahre gewachsenes bilinguales Bildungsprojekt entzogen.

Der Bezirk ist verpflichtet, für Schülerinnen und Schüler im Regelschulbereich innerhalb eines Zwei-Kilometer-Umkreises vom Wohnort Schulplätze zur Verfügung zu stellen. Staatliche Europa-Schulen sind dagegen nicht wohnortgebunden.

Doch selbst der Abzug des Europazugs konnte das erwartete Defizit nicht ausgleichen. Das Postblock-Areal biete eine sehr gute Möglichkeit, die Grundschule am Brandenburger Tor zu entlasten, hieß es in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Vermutlich sogar die einzige: Im Planungsgebiet Regierungsviertel gebe es außer diesem Areal keine Flächen, mit denen der Bedarf der GSBT gedeckt werden könnte.

Postblock-Areal war Sitz der Berliner Buchhändler und des E-Werks

Die Zeit wird knapp: Das Postblock-Areal befindet sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Will der Bezirk sie nutzen, müsste die Brache vom Berliner Senat gekauft werden.

Seinen Namen hat das Postblock-Areal von dem Generalpostamt, heute das Museum für Kommunikation, an der Nordost-Ecke. Mit Erweiterung der Friedrichstadt wurde das Gelände südlich der Leipziger Straße zwischen der Mauer- und der Wilhelmstraße in der Zeit von 1732 bis 1738 bebaut. Die Berliner Buchhändler sollen hier ihre Büros gehabt haben. Der hintere Teil der Fläche zur Mauerstraße hin ist nach wie vor bebaut.

1885 entstand auf dem Areal das zweite Elektrizitätswerk der Stadt und versorgte die Gebäude am Potsdamer Platz und in der Leipziger Straße. Das Gelände an der Wilhelmstraße, Sitz wichtiger Regierungsbehörden, war im Zweiten Weltkrieg Ziel vieler Luftangriffe. Von 1993 an spielte der Club „E-Werk“ in den Hallen des ehemaligen Stromversorgers für ein paar Jahre eine prägende Rolle, inzwischen ist dort eine Event-Location.

Schulen in Berlin - Das könnte Sie auch interessieren:

Schulstart in Berlin: So ist die Situation in den Bezirken