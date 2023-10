BR Volleys kassieren zwei klare Testspiel-Niederlagen

Die Spieler in Aktion.

Deutliche Niederlagen mussten die Berlin Volleys in zwei Testspielen gegen den polnischen Erstligisten Cuprum Lubin einstecken. Am Samstag unterlag der deutsche Volleyball-Meister den Gästen im Charlottenburger Horst-Korber-Zentrum mit 0:3 (20:25, 20:25, 20:25). Tags zuvor hatten die Berliner gegen den Kontrahenten an gleicher Stätte mit 0:4 (23:25, 16:25, 22:25, 15:25) das Nachsehen gehabt.