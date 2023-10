Nach Angriffen auf Israel: Wegner ruft zur Besonnenheit auf

Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner, hat die Menschen in Berlin mit Blick auf die Angriffe der Hamas gegen Israel um Umsicht gebeten. „Berlin steht in dieser schweren Stunde unverrückbar an der Seite Israels. Ich rufe aber auch alle Menschen in Berlin zur Besonnenheit und für ein friedliches Miteinander auf“, sagte der CDU-Politiker am Samstagmittag. „Ich verurteile die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel aufs Schärfste. Es gibt keine Rechtfertigung für diesen feigen, verbrecherischen Terror.“