Berlin Food Week: Alles rund um die „Ernährung der Zukunft“

Berlin (dpa/bb). Alles rund ums (genussvolle) Essen: In Berlin startet am Montag die „Food Week“. Unter anderen warten bis zum 15. Oktober Veranstaltungen, ein Markt und ein neues, „zukunftsgerichtetes“ Menü auf kulinarisch Interessierte, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Mit dem Programm wollen sie die Ernährungswende hin zu nachhaltigerem Essen vorantreiben - laut Sprecher explizit nicht dogmatisch, aber dafür mainstreamfähig.

Unter anderem zeigen und verkaufen am Freitag und Samstag (13. und 14. Oktober) 40 Start-Ups ihre Produkte bei einem Markt im Bikini Berlin. Dort werde es unter anderem vegane Produkte, alternative Proteine sowie nicht-alkoholische Getränke zum Kauf geben - wie auch Weine und lokale Erzeugnisse. In zahlreichen Restaurants in ganz Berlin werden zudem Weine und kleine Köstlichkeiten aus Frankreich zum Feierabend angeboten. Im Dussmann-Restaurant „Ursprung“ ändert sich das Menü - zum Thema „Ernährung der Zukunft“. Foodies erwarten Leberstullen aus Kräutersaitlingen, vegane Thunfisch-Bolognese oder Schinken aus getrocknetem Karpfen.

Dass die Gastro-Szene während der Corona-Pandemie stark gelitten hat und viele Restaurants immer noch händeringend nach Personal suchen, ist kein Geheimnis. Deswegen werden im Rahmen der „Food Week“ Workshops in zahlreichen Restaurants angeboten, um beim Nachwuchs stärker das Interesse für die Gastroszene zu wecken. Mit dabei ist auch das Sterne-Restaurant Tim Raue.