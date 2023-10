Mehrere Fahrzeuge in Pankow beschädigt

Mehrere Fahrzeuge einer Wohnungsbaugesellschaft sind in Berlin-Pankow in der Nacht auf Freitag beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Mitarbeiter am Morgen die Schäden an den Autos im Stiftsweg. Insgesamt wurden bei sechs Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und in einem Fall auch alle Reifen zerstochen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat den Angaben zufolge die weiteren Ermittlungen übernommen.