Mann verletzt 29-Jährigen in Asylunterkunft mit Messer

Ein 32 Jahre alter Bewohner einer Asylunterkunft in Gusow-Platkow (Märkisch-Oderland) hat einen anderen Bewohner mutmaßlich mit einem Messer verletzt. Die beiden Männer seien am späten Donnerstagabend in einen Streit miteinander geraten, erläuterte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Daraufhin habe der 32-Jährige seinen 29 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer und Faustschlägen attackiert. Anschließend ging der ältere der Männer in sein Zimmer und zündete dort einen Rucksack an. Die Flammen konnten aber laut Polizei zügig gelöscht werden. Der 29-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.