Judoka aus Spremberg im Final Four: „Wahnsinn“

Den größten Erfolg in der jungen Vereinsgeschichte hat der KSC Asahi Spremberg bereits sicher, jetzt wollen die Judoka aus der Lausitz im Final Four um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft die Saison krönen. „In der Breite sind wir eine der stärksten Mannschaften der Bundesliga. Diese Chance wollen wir nutzen“, sagte Trainer und Vereinschef Dirk Meyer vor dem Halbfinale am Samstag in Abensberg gegen den KSV Esslingen.