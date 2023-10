Deutsche Oper Berlin verkauft Kostüme aus Fundus

Uniformen, Fräcke, Kleider: Die Deutsche Oper in Berlin verkauft wieder Kostüme aus ihrem Fundus. Bereits seit Freitag sind Kostüme großer Produktionen in dem Einkaufszentrum Wilma in Charlottenburg ausgestellt, wie das Shoppingcenter mitteilte. Zu sehen sei etwa ein Hochzeitskleid aus der Oper „Anna Bolena“. Am 13. und 14. Oktober könnten Interessierte dann verschiedene Kostüme und Accessoires wie Hüte oder Taschen aus dem Fundus kaufen.