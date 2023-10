Gegen den Trend: Restaurant Heritage öffnet wieder täglich

Gegen den Trend: Das Heritage am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte erweitert seine Öffnungszeiten. Hinzukommt eine neue Lunch-Karte.

Florian Glauert ist der Küchendirekt des Heritage am Gendarmenmarkt. Er will Gäste mit unkomplizierten Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche anziehen.

Berlin. Viele Restaurants in Berlin ergeben sich dem Personalmangel und reduzieren ihre Öffnungszeiten. Ganz anders das Heritage im Hotel Luc am Gendarmenmarkt in Mitte. Dort öffnet das Restaurant künftig nicht nur wieder an allen sieben Wochentagen, Küchendirektor Florian Glauert bietet zudem eine neue Lunchkarte an.

„Wir wollen täglich für unsere Gäste da sein und glauben daran, dass wir mit unkomplizierten, durchgehenden Öffnungszeiten an sieben Tagen begeistern können und erfolgreich sein werden“, sagt er. Unter Leitung von Barbara Bordiehn serviert das Mittagsteam Klassiker wie Liquid Lobster oder Tatar, aber auch neue Kreationen wie den Satisfyer (Tagliolini mit Napoli bianco und Parmesan) oderr Salle à manger, wobei es sich um Kabeljau mit gelber Bete, Rosenkohl, Kürbis und Dill handelt.

Abends gibt es die bewährten und beliebten Gerichte wie Schweinebauch / Räucheraal / Pulpo / Saubohnen oder Lauch Thermidor (Gebackener lauch, Seitlinge, Sonnenblume und Jonjoli).

Restaurant Heritage, Charlottenstr. 52, 10117 Berlin, täglich 6.30 Uhr bis 23 Uhr, Tel: 58 70 97 71 910

info@heritage-berlin.com

