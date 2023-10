Abgeordnetenhaus Freitreppe am Berliner Humboldt Forum soll gebaut werden

Nach jahrelangen Diskussionen soll am Humboldt Forum in Berlin-Mitte eine Treppe zum Spreekanal entstehen. „Die Freitreppe kommt“, teilten Finanzsenator Stefan Evers (CDU) und Bausenator Christian Gaebler (SPD) am Donnerstag mit.