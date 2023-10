Migration Weiter Quarantäne wegen Masern in Berliner Ankunftszentrum

Das Foto zeigt einen Bewohner des Ankunftszentrums für Asylbewerber in Berlin-Reinickendorf, der im Zuge eines Masernausbruchs gegen die Krankheit geimpft wird.

Nach einem Masernausbruch in einem Ankunftszentrum für Asylbewerber in Berlin-Reinickendorf müssen weiterhin 538 Bewohner in Quarantäne bleiben. Im Verlauf der vergangenen Woche wurden alle Menschen geimpft, für die eine Impfung infrage kam, wie eine Sprecherin des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten mitteilte. Weil die Impfung eine bestimmte Zeit brauche, um die Schutzwirkung zu entfalten, dauere die Quarantäne noch bis zum 14. Oktober. Bislang gab es keine weiteren Verdachtsfälle, daher wurden auch keine weiteren Maßnahmen vom Amtsarzt angeordnet.