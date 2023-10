Kosten für Attacke auf Brandenburger Tor tragen Verursacher

Mitarbeiter eines Restaurateurs überstreichen Farbflecken einer früheren Protestaktion der "Letzte Generation" am Brandenburger Tor.

Zweieinhalb Wochen nach einer Farbattacke von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation auf das Brandenburger Tor hat Finanzsenator Stefan Evers unterstrichen, dass die Verursacher die Kosten für die Reinigung zu tragen haben. Es könne nicht sein, dass die Steuerzahler auf den Kosten in voraussichtlich sechsstelliger Höhe sitzenbleiben, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Daher habe die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) die volle Unterstützung des Senats, auf zivilrechtlichem Wege Schadenersatz geltend zu machen. „Diese Forderung werden wir so lange eintreiben, bis sie eingetrieben ist.“