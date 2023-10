Randale und Gewalt: Verdächtiger stellt sich Polizei

Ein mutmaßlicher Randalierer und Gewalttäter aus der Berliner Silvesternacht hat sich nach einem Fahndungsaufruf bei der Polizei gestellt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 20-jährige Mann soll zusammen mit Komplizen in der Nacht in Neukölln einen Mann niedergeschlagen haben, weil der sie aufforderte, nicht weiter Autos mit Feuerwerkskörpern zu beschießen. Die Polizei hatte dazu am Montag ein Fahndungsfoto veröffentlicht, das nun zur Identifizierung des jungen Mannes führte.