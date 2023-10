Wohnmobil fährt in vier Fahrzeuge und eine Tram

Ein Autofahrer ist mit seinem Wohnmobil in Berlin-Prenzlauer Berg gegen drei Autos, ein Motorrad und eine Straßenbahn gefahren. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall am Mittwochmittag an der Kreuzung Bornholmer Straße, Schönhauser Allee, Wisbyer Straße schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach gab es keine weiteren Verletzten. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.