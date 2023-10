Imbissbesitzer in attackiert und rassistisch beleidigt

Ein Imbissbesitzer ist in Berlin-Grünau von einem Mann attackiert und rassistisch beleidigt worden. Der Täter forderte den 35 Jahre alten Besitzer am Mittwochnachmittag in der Richterstraße auf, sein Mobiltelefon herauszugeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach versuchte der Räuber, dem Mann das Handy aus der Hand zu reißen. Es kam zur Rangelei. Der Räuber soll dem Imbissbesitzer gedroht haben, seinen Laden in Brand zu stecken. Anschließend beleidigte der Mann den 35-Jährigen und flüchtete ohne Beute. Die Polizei ermittelt.