Innensenatorin bekommt neue Staatssekretärin für Sport

Berlin. In einem klärenden Gespräch haben die beiden SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh mit Innensenatorin Iris Spranger am Donnerstag Differenzen im Umgang mit der gefeuerten Sport-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini ausgeräumt.

Nach Angaben aus Parteikreisen wurde vereinbart, dass Spranger ihre am Freitag gefeuerte Stellvertreterin nicht für die Kostensteigerungen für das Rahmenprogramm der Fußball-Europameisterschaft im Sommer in Berlin verantwortlich machen soll. Die Kosten sind wie berichtet von zuletzt genannten 64 auf 80 Millionen Euro gestiegen.

Nun soll die Trennung mit einem gestörten Vertrauensverhältnis zwischen Spranger und Böcker-Giannini begründet werden, was im politischen Betrieb ein nicht unüblicher Vorgang wäre. Die promovierte Sportwissenschaftlerin soll am 17. Oktober vom Senat offiziell entlassen und in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Spranger hatte sie vergangene Woche ihres Amtes enthoben und eine Art Hausverbot erteilt. Gegen dieses als rufschädigend wahrgenommene Vorgehen hatte Böcker-Giannini rechtliche Schritte angekündigt. In der SPD hatte der Rauswurf für erhebliche Unruhe gesorgt.

Nachfolgerin von Böcker-Giannini soll die langjährige SPD-Abgeordnete Franziska Becker aus Charlottenburg-Wilmersdorf werden. Sie kennt sich in Finanz- und Sportpolitik aus, war bis zur Wiederholungswahl Vorsitzende des Hauptausschusses im Abgeordnetenhaus.