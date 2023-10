Berlin: So lange dauert das Warten beim Einwanderungsamt

Menschen stehen vor dem Landesamt für Einwanderung in Mitte. Termine gibt es erst in sechs Monaten.

Berlin. Eigentlich sollte alles besser werden in der Berliner Ausländerbehörde. Mehr Stellen, moderne IT und als neuer, freundlicher Name Landeeinwanderungsamt (LEA), sollten die von der internationalen Kundschaft gefürchteten die Missstände am Friedrich-Krause-Ufer abstellen.

Zweieinhalb Jahre nach der Umbenennung ist die Lage prekärer als je zuvor. Antragsteller müssen vier Monate auf schriftliche Antworten auf ihre Anliegen warten. Termine verzögern sich selbst in dringenden Fällen oft bis zu einem halben Jahr. Das muss die Innenverwaltung in einem Bericht an den Innenausschuss für die Haushaltsberatungen einräumen. Die Beamten aus dem Haus der Senatorin Iris Spranger (SPD) sprechen von einer als „dramatisch zu bezeichnenden Sachlage“. Die stetig steigende Zuwanderung nach Berlin stelle das LEA vor eine „nur schwer lösbare Herausforderung“.

In Deutschland sind alle Einwanderungsbehörden überlastet

Den wartenden Menschen hilft es dabei wenig, dass es in anderen Einwanderungsbehörden in Deutschland nicht anders aussieht. Das Problem am LEA sei „nicht berlin-spezifisch“, heißt es.

Die explodierende Nachfrage habe dazu geführt, dass das LEA trotz der erfolgten Verstärkung durch mehr Personal und einer Leistungssteigerung durch den Einsatz digitaler Instrumente die Entwicklung nur „abmildern aber nicht verhindern“ konnte.

Das Chaos trifft auch begehrte Fachkräfte, die die Regierung ins Land locken möchte

Die Überlastung der Behörde und die langen Wartezeiten treffen nicht nur die vielen ukrainischen Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber. Auch die dringend benötigten ausländischen Fachkräfte, die die Bundesregierung ins Land locken möchte, leiden unter dem Engpass. „Kurz- und mittelfristig ist im Hinblick auf die mit der Einführung der Chancen-Aufenthaltserlaubnis für Menschen mit einer Duldung und dem verstärkten Zuzug von Fachkräften und ihren Familienangehörigen von einer noch weiter zunehmenden Belastung und damit der Gefahr einer drohenden weiteren Verschlechterung der Services auszugehen“, schreibt das Innenressort.

Die Verwaltung schildert, was sie im LEA alles getan habe. Bei seiner Gründung Anfang 2020 hatte das Amt 479 Beschäftigte. Inzwischen seien es 615, also 28 Prozent mehr. Dazu kämen zuletzt 131 Nachwuchskräfte, die die Stammbelegschaft unterstützen, aber auch eingearbeitet werden müssten.

Zwischen 2020 und 2022 stieg die Zahl der ausgestellten Bescheinigungen um 77 Prozent

Die Zahl der der erteilten Aufenthaltstitel und Bescheinigungen sei aber zwischen 2020 und 2022 von knapp 142.000 auf 251.000 gewachsen, also um 77 Prozent. Man habe sich bemüht, effizienter und kundenfreundlicher zu arbeiten.

Aufenthaltserlaubnisse werden längerfristig ausgestellt, große Kundengruppe wie die Ukrainer oder langfristig geduldete Menschen, die mit der neu eingeführten „Chancenaufenthaltserlaubnis“ ins Arbeitsleben einsteigen möchten, werden in Online-Verfahren bedient. Trotz dieser Maßnahmen seien „erhebliche Rückstände aufgelaufen“. Die Behörde sei zu einer „Terminbehörde“ umgestaltet worden, auch wenn diese eben erst nach Monaten verfügbar sind. So sind aber wenigstens die früher notorischen langen Warteschlangen vor dem Amt kürzer geworden

Schwarz-rot plant zusätzliche Stellen. Dennoch dürfte sich der Service kaum verbessern

Mit dem neuen Doppelhaushalt 2024/2025 wollen CDU und SPD das Einwanderungsamt weiter verstärken. Für die Einwanderung von Fachkräften soll es 38 zusätzliche Stellen geben. 100 befristete so genannte „Beschäftigungspositionen“ soll es für Geflüchtete und Asylsuchende geben. So hoffen die Innernsenatorin und ihre Leute, einen weiteren Anstieg der Rückstände vermeiden und den Berg reduzieren zu können. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu einer weiteren Steigerung der Zuwanderungszahlen und der Bund die rechtlichen Verfahren wie vorgesehen erleichtert.

Gleichzeitig entsteht unter dem Dach des Lea auch noch das neue zentrale Berliner Landeseinbürgerungsamt. Bisher waren die Bezirke zuständig, langjährigen Berlinern deutsche Pässe auszustellen, was eher schlecht als recht gelang. Wegen der Umstellung ist die Einbürgerung in Berlin weitgehend zum Erliegen gekommen.

Das neue zentrale Einbürgerungsamt startet mit 32.500 Anträgen auf Halde

Die neue Behörde wird mit 32.500 „Bestandsverfahren“ loslegen. Das soll planmäßig im neuen Dienstgebäude an der Sellerstraße 16 in Wedding geschehen. „Das Einbürgerungsamt wird am 1,1,24 seine Arbeit aufnehmen“, versicherte Innensenatorin Spranger im Hauptausschuss. Rund die Hälfte der Beschäftigten, die bisher in den Bezirken für Einbürgerungen zuständig waren, wechselt in die neue Behörde, die andere Hälfte der Belegschaft wird gerade angeworben.